HABER

Ardahan'da kar yağışı ve sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:58 | Son Güncelleme

Kentte kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezi ve Göle ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı daha sonra yerini buzlanma ve sise bıraktı.

Özellikle Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının ardından il merkezinde etkili olan soğuk hava sebebiyle de yollarda buzlanma oluştu.

Yetkililer sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Kuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandıKuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'de maden ocağında toprak kaymasıBalıkesir'de maden ocağında toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar ve sis

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.