Ardahan'da Prof. Dr. Fuat Sezgin için anma etkinliği düzenlenecek

Etkinliğin verimli geçeceğini dile getiren Akkın, "Kendisini, çok değerleri hocalarımızın da katılımıyla anacağız. Ayrıca, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi eserlerinin görsellerini de bu alanda sergileyeceğiz. Aynı zamanda videolarımız olacak. Videolarda eserlerin tanıtımları yer alacak. Bu sayede konuklarımız detaylı bilgi edinebilecekler." ifadelerini kulladı.

Akkın, şunları kaydetti:

"Fuat Sezgin hocamızın önemi İslam uygarlığı ve bizler için çok büyük. Aslında gelecek nesiller için çok önemli. Biz bilim tarihi derslerinde her zaman çok önemli ve büyük buluşların batılı bilim insanları tarafından yapıldığını öğrendik. Öyle öğretildi. Ama Fuat Sezgin'in araştırmaları gösterdi ki aslında Orta Çağ'da, Avrupa'da bilim son derece durgunken, milattan sonra 7'nci, 8'inci ve 16'ncı yüzyıllar arasındaki süreçte İslam uygarlığında bilim ve teknoloji alanında çok büyük çalışmalar vardı. Batı pek çok şeyi İslam alimlerinden öğrendi."

