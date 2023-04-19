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Arefe günü hastaneler açık mı, kapalı mı? 20-21 Nisan arefe günü ve bayramda hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu?

19.04.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda hastane, poliklinik gibi sağlık kuruluşlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere 20 Nisan Perşembe günü arefe olarak anılan orucun son günü gerçekleşecek. Arefe günü veya bayramda sağlık ocağı, hastane gibi kurumlara gitmek isteyenler çalışma saatlarini sorgulamaya başladı. Peki, Arefe günü hastaneler açık mı, kapalı mı? 20-21 Nisan arefe günü ve bayramda hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu?

Arefe günü hastaneler açık mı, kapalı mı? 20-21 Nisan arefe günü ve bayramda hastane, sağlık ocağı ve poliklinikler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. Öte yandan bazı kurumlarda bayram öncesi olan arefe günü yarım gün tatil edilecek. Peki, arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda hastane, sağlık ocakları, ve poliklinikler saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastaneler, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle hastanelerin çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Ancak acil servis tüm gün boyunca açık olacak.

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BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Ancak acil servis hastanelerde hazır bulunacak.

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AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe nedeniyle sağlık ocaklarının yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Arefe gününde birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Sağlık ocakları, eczane, ve hastaneler in geçtiğimiz sene olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde 12.30'a kadar açık olması bekleniyor. 12.30'dan sonra yalnız hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

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RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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