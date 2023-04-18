Arefe günü kargolar kaça kadar açık? 20 Nisan Perşembe kargolar çalışacak mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri

Arefe günü kargolar kaça kadar açık olacak vatandaşlar tarafından merak edildi. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Gözler kargo şirketlerinden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte arefe günü kargolar açık mı değil mi sorusunun cevabı...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar



