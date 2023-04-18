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Arefe günü kargolar kaça kadar açık? 20 Nisan Perşembe kargolar çalışacak mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri

18.04.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü ve bayramda kargoların açık olup olmadığı, kargo şirketi müşterilerinin gündeminde yer alıyor. Aras, MNG, PTT kargo arefe günü kaça kadar çalışıyor merak edildi. Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 20 Nisan Perşembe günü ise arefe günü olacak. Peki, Arefe günü kargolar kaça kadar açık? 20 Nisan Perşembe kargolar çalışacak mı?

Arefe günü kargolar kaça kadar açık? 20 Nisan Perşembe kargolar çalışacak mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri

Arefe günü kargolar kaça kadar açık olacak vatandaşlar tarafından merak edildi. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Gözler kargo şirketlerinden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte arefe günü kargolar açık mı değil mi sorusunun cevabı...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.

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Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı arefe günü

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