AREFE GÜNÜ NAMAZI: Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet açıkladı!

Arefe namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz, tövbe namazı olarak adlandırılmaktadır. Tövbe namazının nasıl kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştır. İşte arefe günü merak edilen sorunun yanıtı...

AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazı kılmaya denilerek namaza niyet edilir.

TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

Tövbe namazının kılınışı:

Allahu Ekber denilerek namaza başlanır.

Sübhaneke okunur. Besmele çekilir arkasından zammı sure okunur.

Allahu Ekber diyerek rükuya varılır.

Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip ayağa kalkınca Rabbena Lekel Hamd denilir.

Allahu Ekber denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur. Tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır.

2.rekat:

Besmele çekilir.

Fatiha okunur ve zammı sure okunur.

Allahu Ekber denilip rükuya gidilir 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek ayağa kalkılır.

Allahu Ekber denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilip Allahu Ekber diyerek son kez oturulur.

Son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verip namaz bitirilir.

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe günü yapılacak ibadetler Diyanet İşleri Başkanblığı tarafından yayımlanmıştır.

Arefe günü kılınacak namazlar şu şekildedir:

Duha namazı (kuşluk namazı),

Tesbih namazı,

Şükür namazı

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Arefe günü ve geceleri 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ okunmalı. İstigfar edilmeli ve tesbih namazı kılınmalıdır.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed arefe günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ (Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır)

Bu duayı okuyanların büyük mükâfata nail olacağı belirtilmektedir.

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği de birçok kaynakta yer almaktadır.

İHLAS SURESİ: Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Hz. Muhammed şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini müjdelemiştir:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır" diye buyurduğunu ifade etmiş ve peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu bildirmiştir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadiste ise "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..." duasını okuyan şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

AREFE GÜNÜ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Arefe günü zikirleri:

İhlâs Suresi

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Arefe günü tebihleri:

1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi"

"Subhanallahi velhamdulillahi" ve "La ilahe illallahu vallahu ekber" demenin Hz. Muhammed tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

Öte yandan arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Ayrıca; tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen dualar arasında yer almaktadır

