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AREFE GÜNÜ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü noterler açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

20.04.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü noterlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken birçok kişi çalışma saatlerine yönelik araştırma yapmaya başladı. Kira sözleşmesi, Kefaletname, Taahhütname, Vasiyetname gibi işlemler için noterlere gitmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, arefe günü noterler açık mı, yarım gün mü? İşte Ramazan Bayramı arefe günü noter çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü noterler açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Arefe günü noterlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. Noter çalışma saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte arefe günü noterlere ilişkin merak edilenler...

23 Nisan noterler çalışıyor mu?

ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Arife günü noterler yarım gün hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ NOTERLER TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde noterler kapalı olacaklar. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.

Noterde işlem yapmak isteyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 24 Nisan 2023 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacaklar.

borsa

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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