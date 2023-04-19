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AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 Perşembe arefe günü kamu kurumları saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

19.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü tatil olup olmadığı Mübarek Ramazan Bayramı yaklaşırken merak konusu oldu. Birçok vatandaş Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bayram tatilini değerlendirecek. Öte yandan bayram tatili okulların ara tatilde olduğu döneme denk geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak, pazar günü bitecek. Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe Günü tatil mi yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 Perşembe arefe günü kamu kurumları saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü tatil mi? Bu sorunun yanıtı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı yaklaşırken arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre göre 20 Nisan 2023 Perşembe tarihine denk gelen arefe günü ile ilgili detaylar...

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ TATİL Mİ?

Arefe günü (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gündür.

AREFE NE DEMEK?

Arife günü, herhangi bir dinî bayramdan önceki günü ifade eder.

Öte yandan arefe kelimesinin kökeni Arapça arafattır.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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