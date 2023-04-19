AREFE GÜNÜ ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Okunacak dua ve sureler neler? Diyanet açıkladı!

Şükür namazı kılınışı Arefe günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı arefesi öncesi birçok kişi, arama motorlarında "Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularına yanıt arıyor. İşte Şükür namazı kılınışı...

ŞÜKÜR NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Şükür namazı için niyet etmek gereklidir.

Şükür namazı için "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diyerek niyet edilebilir.

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

Daha sonra Allahu Ekber denilerek tekbir alınır ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.

Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır.

ŞÜKÜR NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Şükür namazı nafile namazdı. Bundan mütevellit Fatihanın ardından herhangi bir zammı sure okunabilir.

Bazı alimler şükür namazında birinci rekatta kafirun suresini ikinci rekatta ise ihlas suresini okumayı önermiştir.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

