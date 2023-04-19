HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AREFE GÜNÜ ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Okunacak dua ve sureler neler? Diyanet açıkladı!

AREFE GÜNÜ ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Okunacak dua ve sureler neler? Diyanet açıkladı!

19.04.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şükür namazı arefe günü kılınacak namazlar arasında yer almaktadır. Birçok kişi, 20 Nisan 2023 Perşembe günü öncesi konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Arefe günü yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler incelenmeye başlandı. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Arefe günü şükür namazı ne zaman kılınır, saat kaçta? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Okunacak dua ve sureler neler? Diyanet açıkladı!

Şükür namazı kılınışı Arefe günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı arefesi öncesi birçok kişi, arama motorlarında "Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularına yanıt arıyor. İşte Şükür namazı kılınışı...

İşrak namazı ve Duha namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet İşrak ve Duha namazı kılınışı

ŞÜKÜR NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Şükür namazı için niyet etmek gereklidir.

Şükür namazı için "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diyerek niyet edilebilir.

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

Daha sonra Allahu Ekber denilerek tekbir alınır ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.

Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır.

ŞÜKÜR NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Şükür namazı nafile namazdı. Bundan mütevellit Fatihanın ardından herhangi bir zammı sure okunabilir.

Bazı alimler şükür namazında birinci rekatta kafirun suresini ikinci rekatta ise ihlas suresini okumayı önermiştir.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabaha karşı gözaltı! O da harekete geçtiSabaha karşı gözaltı! O da harekete geçti
CHP'den gelen teklifi duyurdu! "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor"CHP'den gelen teklifi duyurdu! "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor"
Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgunŞeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun
Anahtar Kelimeler:
arefe günü şükür namazı şükür namazı kaç rekat şükür namazı kılınışı şükür namazı nasıl kılınır şükür namazı ne zaman kılınır

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

İstanbul'da şaşırtan hava olayı! 'Allah'ım sen bizi affeyle'

Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna tepki!

Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna tepki!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.