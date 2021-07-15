Arefe ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

Abbas(r.a)'dan rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü'min değildir.” Öyle anlamı büyük bir sözdür ki bu. Paylaşmanın önemini anlatan bu güzel söz Kurban Bayramı’nı özetler gibidir. Dinimizin buyruklarından birisi olan kurban kesimi ile birlikte paylaşımın önemi ortaya konulmaktadır. Özellikle günümüzde artan fiyatlarla evine et girmeyen pek çok insan bulunuyor. Kurban Bayramı ile pek çok kişinin yüzü gülecek. Arefe gününün ardından bayramın birinci gününde kurban kesimleri başlayacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dini günler takvimini Diyanet paylaşmıştı. Bu takvime göre arefe ve Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği belli oldu. 19 Temmuz Pazartesi arefe günüyken, 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı’nın birinci günü kutlanacak. Bayramları, tatil amaçlı kullanan pek çok kişinin 16 Temmuz Cuma akşamından yollara çıkması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Arefe gününün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bayram tatili 9 gün oldu. 20 Temmuz Salı günü bayramın birinci günü kutlanacak ve 23 Temmuz Cuma günü bayram sona erecek. Hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle 16 Temmuz’dan 25 Temmuz’a tatil olacak. Pek çok kişi 15 Temmuz’un resmi tatil olmasıyla 16 Temmuz’un da birleştirilerek tatilin 11 güne çıkarılmasını istese de bu durum gerçekleşmedi.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN SONA ERER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.

Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



