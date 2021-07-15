HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Arefe ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

Arefe ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

15.07.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin en önemli zamanlarından biri olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Paylaşmanın mutluluğunu öğreten Kurban Bayramı’nda evine neredeyse bir yıl et girmeyen pek çok kişinin yüzü gülecek.

Arefe ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

Abbas(r.a)'dan rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü'min değildir.” Öyle anlamı büyük bir sözdür ki bu. Paylaşmanın önemini anlatan bu güzel söz Kurban Bayramı’nı özetler gibidir. Dinimizin buyruklarından birisi olan kurban kesimi ile birlikte paylaşımın önemi ortaya konulmaktadır. Özellikle günümüzde artan fiyatlarla evine et girmeyen pek çok insan bulunuyor. Kurban Bayramı ile pek çok kişinin yüzü gülecek. Arefe gününün ardından bayramın birinci gününde kurban kesimleri başlayacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dini günler takvimini Diyanet paylaşmıştı. Bu takvime göre arefe ve Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği belli oldu. 19 Temmuz Pazartesi arefe günüyken, 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı’nın birinci günü kutlanacak. Bayramları, tatil amaçlı kullanan pek çok kişinin 16 Temmuz Cuma akşamından yollara çıkması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Arefe gününün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bayram tatili 9 gün oldu. 20 Temmuz Salı günü bayramın birinci günü kutlanacak ve 23 Temmuz Cuma günü bayram sona erecek. Hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle 16 Temmuz’dan 25 Temmuz’a tatil olacak. Pek çok kişi 15 Temmuz’un resmi tatil olmasıyla 16 Temmuz’un da birleştirilerek tatilin 11 güne çıkarılmasını istese de bu durum gerçekleşmedi.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN SONA ERER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.

Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
PARTNERNil bebek dünyaya geldiNil bebek dünyaya geldi
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir?
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.