Argan yağı faydaları nelerdir? Argan yağı yüze sürülür mü?

Faydalı bitkiler ve otlar çeşitli formlarda farklı şikayetlerin çözümünde kullanılabilir. Hatta birçok bitki, ilaçların hammaddesi olarak modern tıpta da yerini almıştır. Daha çok yağ formu ile bilinen argan da bunlardan biridir. Argan adı verilen ağacın çekirdeklerinden yapılan argan yağı birçok farklı vitamin içermesi ile çeşitli faydalar sağlar. Özellikle saça ve cilde olan faydaları ile bilinen argan yağı ayrıca son derece kolay temin edilebilir bir üründür. Aktarlarda ya da eczanelerde satılmaktadır.

Ana yurdunun Fas ve Cezayir olduğu bilinen argan, zeytin ağacına benzemesi ile bilinir. Dikenli bir bitkidir. Olgunlaşan meyveleri ve çekirdekleri toplamak da oldukça zordur. Günümüz teknolojisi sayesinde farklı yöntemler de kullanılarak yağı çıkartılır. Geleneksel yöntemler kullanılarak da elde edilebilen argan yağı özellikle son zamanlarda çok popüler hâle gelmiştir. Hatta çıkartıldığı bölge UNESCO tarafından korunmaktadır

Argan yağı faydaları nelerdir?

Antioksidan ve antinflamatuar özellikleri bulunan argan yağı insan vücudu için son derece faydalıdır. Yine de bir doktora danışarak kullanılması gereken argan yağının inanılan faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp hastalığı risklerine karşı vücudu korur.

İnsülin ve şeker direncini azaltması sayesinde diyabeti önler.

Cildi çeşitli yaşlanma etkilerinden korur.

Başta yanık kaynaklı yaralar olmak üzere çeşitli yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

İltihaplanmaları azaltır.

Vücutta oluşan çatlakları azaltır.

Kanser hastalığı ile mücadele eder.

Temel besinler içerir çünkü bileşiminde fenolik maddeler bulunur.

Akne ve sivilce gibi problemlerden kaynaklı olan kızarıklıkları giderir.

Tahriş olmuş olan cildi sakinleştirir.

Argan yağı neye iyi gelir?

Argan yağının en bilinen ve kabul edilen faydaları daha çok cilt ve saç sorunları ile ilgilidir. Ayrıca iyi geldiği birçok farklı durum da vardır. Hem vücudun iç kısmına hem de deriye birçok faydası bulunur. İyi geldiğine inanılan durumlar şunlardır:

Şeker hastalığı

Diyabet

Kalp sorunları

Kanser

Cilt problemleri

Yanıklar

Yaralar

İltihaplanmalar

Sivilceler

Çatlaklar

Yaşlanma etkileri

Argan yağı yüze sürülür mü?

Cilde iyi geldiğine ve ciltteki problemleri giderdiğine inanılan argan yağı yüze faydaları ile de bilinir. Bir doktor kontrolünde ve bilinçli olarak kullanılması gereken argan yağının yüz ve cilt konusunda şu faydaları vardır:

Cildi yumuşatır.

Ölü deriyi temizler.

Hücreleri yeniler.

Kırışıklıkları azaltır.

Tahriş olmuş kısımları iyileştirir.

Krem olarak da kullanılabilir.

Argan yağı saça nasıl kullanılır?

Mide sağlığından tırnaklara birçok konuda faydalı olan argan yağı saça faydası ile tanınmıştır. Daha sonra farklı faydaları da keşfedilmiş ve daha çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Argan yağının saça olan faydaları şunlardır:

Saç kırıklarını azaltır.

Hasar görmüş saçları onarır.

Saça nem verir.

Kepek oluşumunu önler.

Boyalı saçlar için kullanıldığında boyanın daha uzun kalıcı olmasını sağlar.

Mat görünümü olan saçlara parlaklık verir.

Saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar.

Saça doğrudan argan yağı uygulanabilir. Ancak olası alerjik durumların önüne geçebilmek için küçük bir deneme yapılması önerilir. Böylece cildin bir döküntü ya da kaşıntı gibi bir reaksiyon vermediği görülmelidir. Doktora danışarak nasıl kullanılacağı doktor kontrolünde belirlenmelidir.

Genel olarak bir miktar argan yağı ele alınır ve kullanılacak olan bölgeye masaj yaparak uygulanır. Ayrıca ciltteki çatlaklar için kullanılacaksa duş aldıktan sonra direkt olarak cilde uygulanabilir.

Argan yağı ne için faydalı?

Argan yağı cilde faydalarının yanı sıra tırnaklara, saçlara, mideye olan faydaları ile de tanınan bir yağ türüdür. Ayrıca kolesterole ve kalp sorunlarına karşı da yararlı olduğuna inanılmaktadır.

Hassas ciltler için problemlere neden olabilecek olan argan yağı zararları ile de bilinir. Olası yan etkiler nedeniyle geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkabilir. Kronik hastalıkları tetikleme ihtimali de bulunan argan yağı doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.