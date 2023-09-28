Argiope lobata yayılıyor! Türkiye'nin çeşitli illerinde görülmüştü... 'Loblu örümcek'le ilgili dikkat çeken açıklama

Türkiye'nin farklı illerinde daha önce görülen ve zehirli olduğu belirtilen 'Loblu örümcek' adlandırılan örümcek Tekirdağ'da görüldü. Namık Kemal Üniversitesi stadının tribün kısmında görülen örümcek, cep telefonu ile görüntülendi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, Loblu örümceğin son 6 ay içerisinde Türkiye'nin bazı illerinde görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Sağlam, "Bu örümcekgiller familyası içerisinde yer almaktadır. Tabii ki burada özellikle dişi bireylerin erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olması ve aptomen dediğimiz son kısımdaki tırtıklı yapıyla çok dikkat çekici bir tür. Bu nedenle insanların bu örümceğin farkında olmasına neden oluyor. Aynı zamanda bu tür, örmüş olduğu ağların zikzaklı böyle fermuar şeklinde örmesi nedeniyle çok dikkat çekici bir tür. Argiope türleri içerisinde pek çok benzer yapıda dişileri daha büyük, erkekleri daha küçük türler var. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar, şişkinlikler var, lob yapıları var. Bu yönden çeşitlilik göstermektedir. Ama Argiope türleri içerisindeki örümceklerin hani insanlara basında bahsedildiği gibi zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Bu türler daha çok bahçe gibi, tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de karşımıza çıkar. Yine diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen çekirgelerle beslenen türler arasında yer almaktadır. Bazı türler daha küçük memeli hayvanlarla beslenebilmekte onlarla da beslenme davranışı göstermekte" dedi.

'ZEHİRLİ VE İNSANI ÖLDÜREN TÜR DEĞİL'

Prof. Dr. Sağlam, özellikle alerjik bir bağışıklık sistemine bağlı insanların bu örümcekten uzak durması gerektiğini belirterek, "Ama burada söylediğimiz gibi türün, son derece zehirli ve bu derece insan öldüren zehirli bir örümcek türü olmadığını rahatlıkla söylemek isterim. Burada bazı türlerde Argiope'nin ya da diğer örümceklerde ya da böceklerde genelleme yaptığımızda özellikle bağışıklık sistemi açısından hassasiyeti olan bireylerde bir ısırma durumunda ya da sokma durumunda kızarıklıklar, şişkinlikler, işte bu bölgelerde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir. Bildiğiniz gibi arılar da insanı öldürebilmekte ama öldürdüğü insana göre değişmekte. Yani herkeste aynı reaksiyonu yapmıyor. Bazı kişilerde gerçekten alerjik bir vücudu olduğunda bağışıklık sistemleri nedeniyle böyle bir zehirleyici etki meydana gelebilmektedir. Bunlar dediğimiz gibi insana saldıran bir tür değildir. Kendi yaşam alanları içerisinde beslenen örümcek türleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu türlerle yani onları rahatsız edecek şekilde davranmamak en güzeli. Onlar kendi yaşam içerisinde, döngüler içerisinde yaşam faaliyetlerini sürdürmektedir. Dolayısıyla eğer ki bir hassasiyetiniz varsa bu türden biraz daha uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Zehirlilik anlamında da bir eşek arısının yapabileceği potansiyeldedir. Kişilere göre değişen riskler söz konusudur" diye konuştu.

'KÜRESEL ISINMA NEDENİYLE ÜLKEMİZDE GÖRÜLÜYORLAR'

Küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye ikliminin ısınmaya başlamasıyla daha önce bu bölgelerde hiç rastlanmayan türlerin görülmeye başlandığını söyleyen Prof. Dr. Sağlam, "Burada görülmeyen türlerin görülmeye başlamasındaki en önemli faktör, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğine burada değinmek isterim. Çünkü bu türlerin daha çok yaygın olduğu alanlar, özellikle Argiope türleri açısından da Afrika, Güney Avrupa, Asya gibi bölgelerde daha çok yaygınken, ısınmaya bağlı olarak güneyden kuzeye doğru bir yayılım durumu ortaya çıkmaktadır. Yani ülkemizde görülmeyen bazı böcek türlerini daha görülür halde görme durumumuz söz konusu. Afrika'da yaygın olan bir böcek, bizde de seneye karşılaşabiliriz. Tarım alanlarında da zaman zaman problem olmayan böceklerin bir anda salgın yaptığını, bir anda ürünleri ciddi anlamda zarara uğrattığını görmekteyiz. Bu riskler her zaman var ama biz çevre koruyucu faaliyetlerle, kimyasalların azaltıldığı, doğanın dengesini bozmayan uygulamaları tavsiye etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)



