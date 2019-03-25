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Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

DEPREM ANI KAMERADA Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında ilçe merkezinde bulunan kırtasiyede yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (4)

DEPREM ANI KAMERADA
Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında ilçe merkezinde bulunan kırtasiyede yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte iş yerinde bulunan 2 çalışanın dışarıya doğru çıktığı görüldü.
BAŞKAN KIZILDAŞ'TAN, HASARLI EVLERE ZİYARET
Depremin ardından Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da köyleri ziyaret ederek, hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Kızıldaş, "Gezdiğimiz yerlerde evlerde büyük oranda hasar oluşmuş. Riskli olan evlerde vatandaşlarımızın oturmamalarını istedik. Çadırlar kurulacak buralara risk geçene kadar. Yıkılan binamız yok ama ciddi çatlaklar ve oturulamayacak kadar riskli evler var. Tüm Arguvan'a ve Malatyalılara geçmiş olsun" dedi.

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