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Arı soktu, alerjisi için hastaneye giderken ölümden döndü

03.05.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da alerjisi olan Hakan Ocak, arı sokması üzerine hastaneye giderken fenalaşınca motosikletiyle kaldırıma çarpıp yaralandı. Tesadüfen olayın yaşandığı yerden geçen bir sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Ocak, hastanede tedaviye alındı.

Arı soktu, alerjisi için hastaneye giderken ölümden döndü

Olay, saat 12.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Ocak'ı evinin bahçesinde bal arısı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Hakan Ocak, hemen 07 UM 325 plakalı motosikletine binip, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Bülent Ecevit Caddesi’ne geldiğinde Hakan Ocak fenalaştı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Savrulan Hakan Ocak, başını taşa vurdu.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu sırada tesadüfen yoldan geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Kürşat Özden aracını park edip Ocak'a ilk müdahaleyi yaptı. Hakan Ocak’ın sıcaktan etkilenmemesi için kartondan üzerine gölgelik yapıldı. Hakan Ocak, gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Hakan Ocak'ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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DHA

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