ARİFE GÜNÜ BANKALAR açık mı? 27 Haziran 2023 bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı arife günü banka çalışma saatleri

Arife günü bankalar çalışıyor mu? Sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler 27 Haziran tarihi yaklaşırken konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Peki, arife günü bankalar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı arife günü banka çalışma saatleri ve detaylar haberimizde...

ARİFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü bankalar ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Özel sektör bankaları 26 Haziran'da tam gün; 27 Haziran’da ise öğlen 12.00 ya da 13.00'a kadar açık olması ve 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olması bekleniyor.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, İDARİ İZİN Mİ?

Arife günü Kurban Bayramı'nda da diğer bayramlarda olduğu gibi yarım gün olacak.

