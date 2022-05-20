Arılar yavrularını besliyor! Türkiye’nin yeni keşfi: Kolon kanserini önler, enerji verir, mikropları yok eder

Arı ekmeği olarak da bilinen perga ve perganın faydaları ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlandı. Arıların yavrularını beslemek için doğadan topladığı polenlerin petek gözlerinde depolamasıyla oluşan perganın vücuda inanılmaz faydaları bulunmakta. Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.
Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor. Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.
Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür. Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.
Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.
Arı ekmeğini her yerde bulmak mümkün olmasa da eczanelerden onu farklı formlarda temin etmek mümkün oluyor. En yaygın olarak kapsül halinde bulunduğu söylenen arı ekmeğini kapsül halde alırsanız mutlaka eczacının size önerdiği şekilde ve kutusundaki talimatlara uygun olarak tüketmeniz gerekiyor.
Eğer en doğal hallerinden biri olarak bilinen kurutulmuş halini temin ederseniz bu şekilde aldığınız arı ekmeğini doğrudan çiğneyerek tüketebilirsiniz. Tane karabiber boyutlarında olan arı ekmeği pergadan faydalanmak için onu süt ile birlikte içenler ya da yoğurda karıştırarak yiyenler de bulunuyor, aklınızda bulunsun. Son olarak, her ne kadar doğal bir ürün de olsa arı ekmeği tüketiminde aşırıya kaçmamanız gerektiğini de hatırlatalım ve geçelim bu sıra dışı ‘ekmeğin’ vücuda sağladığı faydalara...
‘Mucize besin’ olarak da anılan arı ekmeğini kısaca tanıdığımıza göre geçelim bizler için daha önemli olan kısma, yani arı ekmeğinin faydalarına:
Arı ekmeğinin faydalarını öğrenince onu bir an önce bulmak, almak ve kullanmaya başlamak istemiş olabilirsiniz. İşte tüm bunlardan önce aşağıdakileri de mutlaka bilmelisiniz:
Eğer kronik, ciddi bir rahatsızlığınız varsa arı ekmeği de dahil herhangi bir ürünü, her ne kadar doğal olursa olsun doktorunuza sormadan düzenli olarak tüketmeye başlamayın. Unutmayın ki herkesin bünyesi aynı değildir ve her faydalı malzeme herkes için faydalı olmayabilir. Sağlığınızı riske atmamalı, sizi ve hastalıklarınızı en yakından bilen doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz.
Aynı şekilde eğer daha önce arı ekmeği tüketmediyseniz ama bal, polen, propolis gibi malzemelere alerjiniz varsa ya da genel olarak alerjik reaksiyonlar gösteren bir bünyeniz varsa doktorunuza danışmadan ve gerekli testleri yaptırmadan arı ekmeği tüketmemelisiniz.
Arı ekmeği perga, giderek daha çok bilinir bir hale gelse de henüz piyasada ona kolayca ulaşamayabilirsiniz. Bu sebeple eğer onu temin etmek istiyorsanız mutlaka güvendiğiniz eczanelerin yolunu tutmalı ve konunun uzmanı eczacılardan yardım alarak perga temin etmelisiniz.
Arı ekmeği, içerdiği protein ve diğer faydalı maddeler sayesinde sporcular tarafından çokça tercih edilen bir ürün. Eğer siz de spor yapıyor ve doğal takviyeler kullanmak istiyorsanız arı ekmeği pergadan destek almayı deneyebilirsiniz, aklınızda bulunsun.
Aynı şekilde beslenme bozukluğu bulunan çocuklar için de genel olarak arı ekmeği öneriliyor. Ancak siz böyle bir şey yapmak istiyorsanız öncesinde tabii ki çocuğunuzun doktoruna danışmalı ve onun yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmelisiniz, tekrar hatırlatmış olalım.
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