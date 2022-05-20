Arılar yavrularını besliyor! Türkiye’nin yeni keşfi: Kolon kanserini önler, enerji verir, mikropları yok eder

Arı ekmeği olarak da bilinen perga ve perganın faydaları ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlandı. Arıların yavrularını beslemek için doğadan topladığı polenlerin petek gözlerinde depolamasıyla oluşan perganın vücuda inanılmaz faydaları bulunmakta. Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.

ARI EKMEĞİ MİKROPLARI ÖLDÜRÜR

Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor. Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.

Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür. Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.

Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.

ARI EKMEĞİ (PERGA) NASIL TÜKETİLİR?

Arı ekmeğini her yerde bulmak mümkün olmasa da eczanelerden onu farklı formlarda temin etmek mümkün oluyor. En yaygın olarak kapsül halinde bulunduğu söylenen arı ekmeğini kapsül halde alırsanız mutlaka eczacının size önerdiği şekilde ve kutusundaki talimatlara uygun olarak tüketmeniz gerekiyor.

Eğer en doğal hallerinden biri olarak bilinen kurutulmuş halini temin ederseniz bu şekilde aldığınız arı ekmeğini doğrudan çiğneyerek tüketebilirsiniz. Tane karabiber boyutlarında olan arı ekmeği pergadan faydalanmak için onu süt ile birlikte içenler ya da yoğurda karıştırarak yiyenler de bulunuyor, aklınızda bulunsun. Son olarak, her ne kadar doğal bir ürün de olsa arı ekmeği tüketiminde aşırıya kaçmamanız gerektiğini de hatırlatalım ve geçelim bu sıra dışı ‘ekmeğin’ vücuda sağladığı faydalara...

ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

‘Mucize besin’ olarak da anılan arı ekmeğini kısaca tanıdığımıza göre geçelim bizler için daha önemli olan kısma, yani arı ekmeğinin faydalarına:

Arı ekmeği, içeriğindeki yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Diş eti kanaması sorunu yaşayanlara yardımcı olduğu biliniyor.

Bağırsakların sağlığını korumada çok etkili olduğu biliniyor. Kolon sağlığını koruyor ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına da destek olan arı ekmeği, çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi geliyor.

Anemi olarak da bilinen kansızlık sorununun çözümünde önemli bir rol oynuyor.

Vücuda hem fiziksel hem de zihinsel olarak enerji veriyor.

Hücrelerin yenilenmesini hızlandırabildiğinden cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkilerde bulunuyor. Düzenli kullanımında yaşlanma karşıtı bir etki oluşturduğu söyleniyor.

Karaciğerin temiz ve sağlıklı kalmasına destek oluyor.

Tansiyonun dengelenmesinde de önemli etkileri bulunuyor.

Arı ekmeği perga, antiseptik özellikler gösteriyor. Mikrop öldürücü özellikleri bulunduğu biliniyor.

Kronik kabızlık sorunu yaşayanlara da yardımcı oluyor.

ARI EKMEĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Arı ekmeğinin faydalarını öğrenince onu bir an önce bulmak, almak ve kullanmaya başlamak istemiş olabilirsiniz. İşte tüm bunlardan önce aşağıdakileri de mutlaka bilmelisiniz:

Eğer kronik, ciddi bir rahatsızlığınız varsa arı ekmeği de dahil herhangi bir ürünü, her ne kadar doğal olursa olsun doktorunuza sormadan düzenli olarak tüketmeye başlamayın. Unutmayın ki herkesin bünyesi aynı değildir ve her faydalı malzeme herkes için faydalı olmayabilir. Sağlığınızı riske atmamalı, sizi ve hastalıklarınızı en yakından bilen doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz.

Aynı şekilde eğer daha önce arı ekmeği tüketmediyseniz ama bal, polen, propolis gibi malzemelere alerjiniz varsa ya da genel olarak alerjik reaksiyonlar gösteren bir bünyeniz varsa doktorunuza danışmadan ve gerekli testleri yaptırmadan arı ekmeği tüketmemelisiniz.

Arı ekmeği perga, giderek daha çok bilinir bir hale gelse de henüz piyasada ona kolayca ulaşamayabilirsiniz. Bu sebeple eğer onu temin etmek istiyorsanız mutlaka güvendiğiniz eczanelerin yolunu tutmalı ve konunun uzmanı eczacılardan yardım alarak perga temin etmelisiniz.

Arı ekmeği, içerdiği protein ve diğer faydalı maddeler sayesinde sporcular tarafından çokça tercih edilen bir ürün. Eğer siz de spor yapıyor ve doğal takviyeler kullanmak istiyorsanız arı ekmeği pergadan destek almayı deneyebilirsiniz, aklınızda bulunsun.

Aynı şekilde beslenme bozukluğu bulunan çocuklar için de genel olarak arı ekmeği öneriliyor. Ancak siz böyle bir şey yapmak istiyorsanız öncesinde tabii ki çocuğunuzun doktoruna danışmalı ve onun yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmelisiniz, tekrar hatırlatmış olalım.



