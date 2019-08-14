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Arıların çatıya yaptığı petekten 15 kilogram bal aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

Hatay'da, arı sesleri üzerine evinin çatısını kontrol eden kişi, burada arıların petek yaptığını gördü - Büyük şaşkınlık yaşayan ev sahibi, arıcıların yardımıyla peteklerden 15 kilogram bal sağımı gerçekleştirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, arı sesleri üzerine evinin çatısını kontrol eden ve burada arıların petek yaptığını gören ev sahibi, 15 kilogram bal elde etti.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kurt, evde bir süredir arı sesleri duymaya başladı.

Sesin geldiği noktayı tespit etmeye çalışan Kurt, evin çatısını inceledi. Dar olan çatı kısmına sürünerek girebilen Kurt, el feneriyle yaptığı kontrolde buradaki bir noktaya arıların petek yaptığını gördü.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kurt, arıcılık yapan tanıdıklarından yardım istedi.

Arıcıların korunaklı kıyafetle girdikleri bölgeden 15 kilogram bal sağımı yapıldı. Çatının yapısı nedeniyle balın bir bölümü ise alınamadı.

Hüseyin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyle hayatında ilk defa karşılaştığını söyledi.

Ailece şaşırdıklarını ifade eden Kurt, balın bir bölümünü dağıttıklarını bir bölümünü de kendilerinin tüketeceğini ifade etti.

Arıcı Ömer Aydın da elde edilen balın hiçbir katkı maddesi bulunmayan doğal bir ürün olduğunu aktardı.

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Arı arsuz bal hatay hüseyin kurt

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