Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Kırşehir’de Belediye Meclisinin ilk toplantısını yapmasının ardından alınan karar doğrultusunda 40 AK 001 plakalı makam aracının satılması konusu Belediye Meclisine sunuldu.
Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı CHP’li Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Belediye Meclisi toplantısına başkanlık yaptı.
Ahi geleneği ile Kırşehir’de yönetimin sürdürülme gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Makam aracı eski Belediye Başkanı Halim Çakır döneminde alınmış Yaşar Bahçeci döneminde ise motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmamıştı.
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