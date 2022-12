Arizona planı yürürlüğe giriyor! Apple için 'Made in America' dönemi başlıyor: "Bugün sadece başlangıç"

Apple çip tedariğinin büyük bir kısmını dünyanın en büyük çip imalatçısı olarak bilinen Tayvanlı TSMC'den (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) karşılıyor. Apple, tüm gelişmiş yongaları denizaşırı ülkelerden satın almak zorunda kalırken, geçtiğimiz ay çıkan Reuters kaynaklı bir haberde ise Apple'ın cihazlarında kullanmak üzere ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlandığı iddia ediliyordu. Haber, CEO Tim Cook'un Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına atfedilmişti. Habere göre muhtemelen Cook, TSMC tarafından işletilecek Arizona'daki bir fabrikadan bahsediyordu. "Arizona Planı" olarak nitelendirdiğimiz bu gelişmede artık yeni bir aşamaya geçildi.

TSMC, Apple CEO'su Tim Cook ve ABD Başkanı Joe Biden’ı Arizona eyaletine kurmakta olduğu fabrikasında düzenlediği etkinlikte ağırladı. CNBC'nin haberine göre Tim Cook, bu etkinlikte Apple’ın ABD yapımı mikroçipler satın alacağını doğruladı. Etkinlikten bir videoya göre Cook, Apple’ın yeni bir Arizona fabrikasında üretilen işlemciler satın alacağını söyledi.

Cook, “Ve şimdi, bu kadar çok insanın sıkı çalışması sayesinde, bu çipler gururla Made in America olarak damgalanabiliyor. Bu inanılmaz derecede önemli bir an.” ifadelerini kullandı.

Tesisler, Apple'ın A serisi ve M serisi ve Nvidia'ın grafik işlemcileri gibi gelişmiş işlemciler için kullanılan 4 nanometre ve 3 nanometre çipler üretebilecek.

"Bugün sadece başlangıç" diyen Cook, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, "Apple Silicon, kullanıcılarımız için yeni bir performans düzeyinin kilidini açıyor. Ve yakında, bu çiplerin çoğuna "Made in America" damgası basılabilir. TSMC'nin Arizona'daki fabrikasının açılışı, ABD'de gelişmiş üretimde yeni bir çağa işaret ediyor ve tesisin en büyük müşterisi olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX