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Arizona planı yürürlüğe giriyor! Apple için 'Made in America' dönemi başlıyor: "Bugün sadece başlangıç"

07.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ABD'nin Arizona eyaletine fabrika kuruyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Apple CEO'su Tim Cook söz konusu fabrikayı ziyaret etti. “Bugün sadece başlangıç” diyen Cook, Apple’ın yeni Arizona fabrikasında üretilen işlemciler satın alacağını söyledi. Böylece Apple için Arizona planı yürürlüğe girecek ve 'Made in America' dönemi başlayacak.

Arizona planı yürürlüğe giriyor! Apple için 'Made in America' dönemi başlıyor: "Bugün sadece başlangıç"

Apple çip tedariğinin büyük bir kısmını dünyanın en büyük çip imalatçısı olarak bilinen Tayvanlı TSMC'den (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) karşılıyor. Apple, tüm gelişmiş yongaları denizaşırı ülkelerden satın almak zorunda kalırken, geçtiğimiz ay çıkan Reuters kaynaklı bir haberde ise Apple'ın cihazlarında kullanmak üzere ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlandığı iddia ediliyordu. Haber, CEO Tim Cook'un Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına atfedilmişti. Habere göre muhtemelen Cook, TSMC tarafından işletilecek Arizona'daki bir fabrikadan bahsediyordu. "Arizona Planı" olarak nitelendirdiğimiz bu gelişmede artık yeni bir aşamaya geçildi.

APPLE ABD YAPIMI ÇİPLER ALACAK

TSMC, Apple CEO'su Tim Cook ve ABD Başkanı Joe Biden’ı Arizona eyaletine kurmakta olduğu fabrikasında düzenlediği etkinlikte ağırladı. CNBC'nin haberine göre Tim Cook, bu etkinlikte Apple’ın ABD yapımı mikroçipler satın alacağını doğruladı. Etkinlikten bir videoya göre Cook, Apple’ın yeni bir Arizona fabrikasında üretilen işlemciler satın alacağını söyledi.

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Cook, “Ve şimdi, bu kadar çok insanın sıkı çalışması sayesinde, bu çipler gururla Made in America olarak damgalanabiliyor. Bu inanılmaz derecede önemli bir an.” ifadelerini kullandı.

Tesisler, Apple'ın A serisi ve M serisi ve Nvidia'ın grafik işlemcileri gibi gelişmiş işlemciler için kullanılan 4 nanometre ve 3 nanometre çipler üretebilecek.

BU ÇİPLERİN ÇOĞUNA "MADE İN AMERİCA" DAMGASI BASILABİLİR"

"Bugün sadece başlangıç" diyen Cook, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, "Apple Silicon, kullanıcılarımız için yeni bir performans düzeyinin kilidini açıyor. Ve yakında, bu çiplerin çoğuna "Made in America" damgası basılabilir. TSMC'nin Arizona'daki fabrikasının açılışı, ABD'de gelişmiş üretimde yeni bir çağa işaret ediyor ve tesisin en büyük müşterisi olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, “Apple, tüm gelişmiş yongaları denizaşırı ülkelerden satın almak zorunda kaldı, şimdi tedarik zincirlerinin çoğunu eve getirecekler. Oyunun kurallarını değiştirebilir.” dedi.

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TSMC şu anda üretiminin çoğunu Tayvan’da yapıyor ve bu, ABD’li ve Avrupalı yasa koyucuların olası bir Çin işgali veya diğer bölgesel sorunlar durumunda arzı güvence altına almayla ilgili sorularını gündeme getiriyor. Nvidia ve Apple gibi çip şirketleri ise kendi çiplerini tasarlıyor ancak üretimi TSMC ve Samsung Foundry gibi şirketlere yaptırıyor.

40 MİLYAR DOLAR

Arizona’daki fabrikalar kısmen ABD hükümeti tarafından sübvanse edilecek. TSMC ise yaptığı açıklamada, iki Arizona tesisi için 40 milyar dolar harcayacağını söyledi. Phoenix’teki ilk fabrikanın 2024 yılına kadar çip üretmesi bekleniyor. İkinci fabrika ise 2026′da açılacak.

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