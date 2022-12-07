Apple'ın otomobili Apple Car sızdı! Fiyatıyla şaşkınlık yaratabilir: 'Gizli test pisti' diyerek fotoğraf bile paylaştılar...

Apple, otomobiller birer tekerlekli bilgisayara dönüşürken, bu dönüşüme uzaktan bakacak bir teknoloji şirketi değil. Teknoloji şirketlerinin artık otomobil üretimine göz kırptığı günümüz dünyasında ABD'nin teknoloji devlerinden biri olan Apple'ın da otomobiller konusunda çalışmalar yapıyor olması muhtemel. Hatta uzun bir süredir Apple'ın halk arasında Apple Car olarak isimlendirilen bir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bu haftanın en dikkat çeken iddialarından bazıları da işte bu otomobil projesi hakkında geldi. Görünüşe bakılırsa Apple'ın uzun bir süredir merak edilen otomobil projesi Apple Car ile ilgili çok şey sızdı.

Bloomberg'in aktardığına göre, Apple, 2026 yılında Apple imzalı tüketici odaklı bir aracı piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple Car'ın fiyatı için ise ilginç bir rakam verilmiş durumda. İddialara göre, teknoloji devinin hedefi, otomobili daha geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmek için 100 bin doların altında bir fiyatla piyasaya sürmek. Ancak Apple'ın rekabet edeceği Tesla'nın araç fiyatları yaklaşık 47 bin dolardan başlıyor. 100 bin doların üzerine çıkabilen Tesla araçları olsa da, 100 bin doların tüketiciler için epey yüksek bir fiyatmış gibi göründüğü iddia ediliyor.

Eğer Apple Car 100 bin dolar veya civarında fiyatlandırılırsa, bu Tesla'nın üst düzey Model S aracıyla ile rekabet edeceği anlamına gelecek.

ARACIN BAŞTAKİ TASARIMI DA DEĞİŞTİ

İddialara göre Apple, başlangıçta Canoo'nun Lifestyle Vehicle aracına benzeyebilecek, direksiyonu veya pedalı olmayan bir araba tasarlamayı planladı, ancak proje yeniden ölçeklendirildi. Araç artık sürücü koltuğu, direksiyon ve pedallarla daha geleneksel bir tasarıma sahip olacak. Tam otonom sürüş ise mevcut olmayacak ancak otomobil, otoyollarda kendi kendine sürüş modunu kullanabilecek.

Öne sürülenlere göre Apple'ın orijinal planında hedef, Apple Car için 120 bin doların üzerinde bir fiyat belirlemekti. Ancak Apple'ın şimdi daha düşük bir fiyat noktası planladığı iddia ediliyor. Apple'ın araç üretimi için ortak aramaya devam ettiği ve şu ana kadar sadece Volkswagen ile ciddi görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

"APPLE'IN GİZLİ TEST PİSTİ"

Öte yandan, Mark Gurman Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gurman, Apple'ın Arizona'daki gizli Apple Car test pistine ait olduğunu iddia ettiği iki fotoğraf paylaştı.

Ancak görüntülerin gerçekten de Apple'ın Apple Car test pistine ait olup olmadığı doğrulanamadı.

