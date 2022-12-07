HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın otomobili Apple Car sızdı! Fiyatıyla şaşkınlık yaratabilir: 'Gizli test pisti' diyerek fotoğraf bile paylaştılar...

Apple'ın otomobili Apple Car sızdı! Fiyatıyla şaşkınlık yaratabilir: 'Gizli test pisti' diyerek fotoğraf bile paylaştılar...

07.12.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın dikkat çeken iddialarından bazıları, Apple'ın uzun bir süredir merak edilen otomobil projesi Apple Car ile ilgiliydi. İddialara göre, daha önce pedal ve direksiyon bulunmayacağı söylenen Apple'ın elektrikli otomobil projesinde çok şey değişti! Apple Car'ın fiyatı için dudak uçuklatan bir rakam telaffuz edilirken, arabanın gizli test pistine ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar bile paylaşıldı. Gelen iddialar arasından en kritik olanı ise kesinlikle fiyat iddiası oldu.

Apple'ın otomobili Apple Car sızdı! Fiyatıyla şaşkınlık yaratabilir: 'Gizli test pisti' diyerek fotoğraf bile paylaştılar...

Apple, otomobiller birer tekerlekli bilgisayara dönüşürken, bu dönüşüme uzaktan bakacak bir teknoloji şirketi değil. Teknoloji şirketlerinin artık otomobil üretimine göz kırptığı günümüz dünyasında ABD'nin teknoloji devlerinden biri olan Apple'ın da otomobiller konusunda çalışmalar yapıyor olması muhtemel. Hatta uzun bir süredir Apple'ın halk arasında Apple Car olarak isimlendirilen bir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bu haftanın en dikkat çeken iddialarından bazıları da işte bu otomobil projesi hakkında geldi. Görünüşe bakılırsa Apple'ın uzun bir süredir merak edilen otomobil projesi Apple Car ile ilgili çok şey sızdı.

Bloomberg'in aktardığına göre, Apple, 2026 yılında Apple imzalı tüketici odaklı bir aracı piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple Car'ın fiyatı için ise ilginç bir rakam verilmiş durumda. İddialara göre, teknoloji devinin hedefi, otomobili daha geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmek için 100 bin doların altında bir fiyatla piyasaya sürmek. Ancak Apple'ın rekabet edeceği Tesla'nın araç fiyatları yaklaşık 47 bin dolardan başlıyor. 100 bin doların üzerine çıkabilen Tesla araçları olsa da, 100 bin doların tüketiciler için epey yüksek bir fiyatmış gibi göründüğü iddia ediliyor.

Apple Car

Eğer Apple Car 100 bin dolar veya civarında fiyatlandırılırsa, bu Tesla'nın üst düzey Model S aracıyla ile rekabet edeceği anlamına gelecek.

ARACIN BAŞTAKİ TASARIMI DA DEĞİŞTİ

İddialara göre Apple, başlangıçta Canoo'nun Lifestyle Vehicle aracına benzeyebilecek, direksiyonu veya pedalı olmayan bir araba tasarlamayı planladı, ancak proje yeniden ölçeklendirildi. Araç artık sürücü koltuğu, direksiyon ve pedallarla daha geleneksel bir tasarıma sahip olacak. Tam otonom sürüş ise mevcut olmayacak ancak otomobil, otoyollarda kendi kendine sürüş modunu kullanabilecek.

carplay

Öne sürülenlere göre Apple'ın orijinal planında hedef, Apple Car için 120 bin doların üzerinde bir fiyat belirlemekti. Ancak Apple'ın şimdi daha düşük bir fiyat noktası planladığı iddia ediliyor. Apple'ın araç üretimi için ortak aramaya devam ettiği ve şu ana kadar sadece Volkswagen ile ciddi görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

Eski mühendisten olay itiraf! Eski mühendisten olay itiraf!

"APPLE'IN GİZLİ TEST PİSTİ"

Öte yandan, Mark Gurman Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gurman, Apple'ın Arizona'daki gizli Apple Car test pistine ait olduğunu iddia ettiği iki fotoğraf paylaştı.

test pisti

test pisti2

Ancak görüntülerin gerçekten de Apple'ın Apple Car test pistine ait olup olmadığı doğrulanamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak odalarıyla donatmışYatak odalarıyla donatmış
Sözde hoca pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilimSözde hoca pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilim
Astsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyorduAstsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyordu
Anahtar Kelimeler:
Apple Otomobil apple car

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Oyuncular oyuna geldi! 'Ünlü biri gibi tanıttı'

Oyuncular oyuna geldi! 'Ünlü biri gibi tanıttı'

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.