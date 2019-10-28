Arjantin yeni devlet başkanını seçti

Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47,86'sını alan Alberto Fernandez, aralıkta devlet başkanlığı görevini devralacak.

Yaklaşık 34 milyon seçmenin bulunduğu Arjantin'de düzenlenen ve yaklaşık yüzde 81 oranında katılımın olduğu devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2019-2023 yılları arasında yönetecek devlet başkanı ilk turda belirlendi.

Alberto Fernandez'in devlet başkanlığı, Cristina Kirchner'ın da devlet başkanı yardımcısı adayı olduğu Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47,86'sını, Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri ise yüzde 40,64'ünü aldı.

Öte yandan, Federal Mutabakat Koalisyonu Lideri Roberto Lavagna da geçerli oyların yüzde 6,17'sine ulaştı.

Böylelikle, Fernandez, aralık ayında yemin ederek devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor. Seçimlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuçlanması halinde ikinci tur düzenleniyor.