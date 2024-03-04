Arka Sokaklar 666. bölümü gördü! Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'dan değişimine bomba yorum

15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden birisi.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi isimlerin uzun yıllardır başrolünde olduğu dizi 666. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin 666. bölüm görmüş olması sosyal medyada da gündem oldu. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan da bu konuda yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı.

Özgür Ozan yıllar içindeki değişimini görünce kendini tutamadı ve "Evrim geçirmişim" dedi.