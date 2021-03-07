Arka Sokaklar’da Mesut Komiser Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 581. fragmanı yayınlandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser diziden ayrılıyor mu? sorusu ise fragmanın ardından gündemde en çok merak edilen sorulardan biri oldu. 15 sezondur ekranlarda yerini koruyan Arka Sokaklar yeni bölümü diziyi yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? İşte, detaylar...

Mesut Komiser Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar dizisinin 581'inci bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında en sevilen karakterlerden biri olan Mesut Komiser çıkan çatışma sonucunda vuruluyor. Ancak, yapım ve Şevket Çoruh tarafından, Çoruh'un diziden ayrılacağı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı

Dizinin yeni bölümünde ekip ilginç bir dosyayla karşılaşıyor. Selin karakterine benzerliği ile dikkat çeken sarışın ve beyaz tenli kadınların ölümü, Ali’nin dikkatini çekmektedir. Selin’e saplantılı bir aşk besleyen Halis tarafından işlendiği düşünülen cinayetlerin ardından ekip Selin’in hayatının tehlikede olduğunu düşünür.