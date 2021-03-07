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Arka Sokaklar’da Mesut Komiser Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

07.03.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar’da Mesut Komiser Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? dizinin fragmanının ardından merak konusu oldu. Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı diziyi yakından takip edenler tarafından gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. 15 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin sevenleri, Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut karakterini severek takip ediyor. Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 581. fragmanı yayınlandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser diziden ayrılıyor mu? sorusu ise fragmanın ardından gündemde en çok merak edilen sorulardan biri oldu. 15 sezondur ekranlarda yerini koruyan Arka Sokaklar yeni bölümü diziyi yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? İşte, detaylar...

Mesut Komiser Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar dizisinin 581'inci bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında en sevilen karakterlerden biri olan Mesut Komiser çıkan çatışma sonucunda vuruluyor. Ancak, yapım ve Şevket Çoruh tarafından, Çoruh'un diziden ayrılacağı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı

Dizinin yeni bölümünde ekip ilginç bir dosyayla karşılaşıyor. Selin karakterine benzerliği ile dikkat çeken sarışın ve beyaz tenli kadınların ölümü, Ali’nin dikkatini çekmektedir. Selin’e saplantılı bir aşk besleyen Halis tarafından işlendiği düşünülen cinayetlerin ardından ekip Selin’in hayatının tehlikede olduğunu düşünür.

Diğer yandan, ekip Özel Harekat Polisleri ile birlikte Medar’ın hücre evlerine baskınlar yapmaktadır. Ekip ve Medar arasında çıkan çatışmada ise Mesut komiser vurulur.

Bu sırada ekip, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Yavaş yavaş Medar'a ulaşmaya başlayan ekibimiz Cemal'den sonra yeni bir acıyla karşı karşıya kalırlar. Medar'ın yerini tespit eden ekip dört bir koldan onu sıkıştırmıştır. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur.

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