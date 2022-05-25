HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arkadaş eğlencesinde Pınar'ı vuran katil tutuklandı! Savunması ortaya çıktı: 'Kazayla' olmuş

Arkadaş eğlencesinde Pınar'ı vuran katil tutuklandı! Savunması ortaya çıktı: 'Kazayla' olmuş

25.05.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da, arkadaşlarıyla eğlendiği evde Pınar Kızıl'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mahsun Abakay (24), tutuklandı. Abakay'ın 3 arkadaşı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Abakay, savunmasında olayın kazayla yaşandığını ileri sürdü.

Arkadaş eğlencesinde Pınar'ı vuran katil tutuklandı! Savunması ortaya çıktı: 'Kazayla' olmuş

Olay, 22 Mayıs'ta Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki evde meydana geldi. Mahsun Abakay, evde arkadaşlarıyla eğlenirken, iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi, Kızıl'ın göğsüne isabet etti. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. Evdekilerin ihbarıyla sağlık ekibi, Kızıl'ı hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi. Pınar Kızıl'ın cenazesi, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde toprağa verildi.

8a33d8109e5577b2232a0e3e6bd4663a

Olayın ardından Mahsun Abakay, Aşağı Erhacı köyünde yakalandı. Abakay ve evdeki arkadaşları R.K., Y.G. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Abakay ve arkadaşları, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahsun Abakay, olayın kazayla yaşandığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, evli ve 2 çocuk babası Abakay'ın cinayet suçundan tutuklanmasına; R.K., Y.G. ile A.A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden kare! İki kardeş aynı tabuta konulduKahreden kare! İki kardeş aynı tabuta konuldu
Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!
Çok konuşulacak sözler: Her ülke aşısını saklamış, Türkiye'deki ölmüşÇok konuşulacak sözler: Her ülke aşısını saklamış, Türkiye'deki ölmüş
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.