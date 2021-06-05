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Arkadaşı olay yerinde yaşamını yitirmişti! Saatler sonra acı haber

05.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu TEM Otoyolu’nda, dün sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyona çarpan hafif ticari araçtaki İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Berke Ahmet Kocaoğlu'nun öldüğü kazada, üniversiteden arkadaşı Hüseyin Sarıçam da hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşı olay yerinde yaşamını yitirmişti! Saatler sonra acı haber

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Hüseyin Sarıçam (21) yönetimindeki ticari araç, Murat Öztürk’ün emniyet şeridine park ettiği kamyona çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki Berke Ahmet Kocaoğlu’nun (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile Enes Şahan (21) ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Hüseyin Sarıçam, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Emniyet şeridine park eden kamyonun sürücüsü Murat Öztürk'ün ise ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. (DHA)

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