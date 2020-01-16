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  4. Arkadaşından şantajla para istediği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı

Arkadaşından şantajla para istediği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Arkadaşından şantajla para istediği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı

Konya'da borçlarını kapatabilmek için şantajla arkadaşından para istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, M.S. tehdit ve şantaj yoluyla bir kişinin kendisinden 350 bin lira istemesi üzerine polise başvurdu.

Şikayetin ardından hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takibin ardından zanlının, M.S'nin arkadaşı ve yakın çevresine yüklü miktarda borcu bulunduğu öğrenilen oto galerici R.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, R.A'yı merkez Karatay ilçesindeki oto galeri dükkanlarının yer aldığı Fevziçakmak Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelinin, arkadaşı tarafından tanınmamak için internet kafeye giderek, açtığı sosyal medya hesabından, M.S'ye elinde uygunsuz videolarının olduğunu, parayı istediği yere getirmesini, polise başvurması halinde kendisine zarar vereceğini yazdığı kaydedildi.

Emniyete götürülen R.A'nın, ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Hatta parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gasp gözaltı Konya şantaj

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