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Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler: Sizle bir sorunum yok sizi seviyorum

30.01.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki kişinin alacak verecek tartışması kanlı bitti. Arkadaşını vuran saldırgan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı kovalamaca sonucunda yakaladı. Şüphelinin polis aracına götürülürken, "Sizi seviyoruz, sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum" demesi dikkat çekti.

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler: Sizle bir sorunum yok sizi seviyorum

Antalya’da N.G. (66), alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada M.Y. (50) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli M.Y., "Sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum” dedi.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokaktaki bir kahvehane önünde meydana geldi. M.Y. ile N.G., iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.Y., yanında taşıdığı tabancayla N.G.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden N.G., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli M.Y., olay yerinden otomobille kaçtı.

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"SİZİ SEVİYORUZ"

Bu sırada vatandaşlar bölgeden geçen devriye polis ekibine durumu haber verdi. Ekibin anonsuyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli M.Y., motosikletli Yunus timlerinin yaklaşık 700 metre süren takibi sonucu bir sitenin bahçesinde yakalandı. Otomobilini site önüne bırakan M.Y.'nin olayı gerçekleştirdiği tabanca ise aracın içerisinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y., ekip otosuna götürülürken, “Sizi seviyoruz, sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum” dedi. M.Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Vatandaşlar tarafından kahvehane içerisine alınan N.G. ise olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. (DHA)

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antalya Şüpheli silahlı saldırı

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