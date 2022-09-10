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Arkadaşları boğuldu yine ders olmadı! Porsuk Çayı'nda tehlikeli anlar: Bizden hızlısı mezarda

10.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de boğulma olaylarının yaşandığı Porsuk Çayı'nda küçük çocuklar uyarıları dikkate almadan alt bataklık olan suda yüzüyor. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz veren çocuklar, “Biz yüzmeyi burada öğrendik, alt kısımların bazı yerleri bataklık, bazı yerleri ise beton. Yosunlar bize engel olamıyor. Bizden hızlısı mezarda” derken, balık tutan bir vatandaş, ''Defalarca uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar. Ayağınız bataklığa değdiğinde kurtulma şansınız yok'' dedi.

Eskişehir’de sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini Porsuk Çayı’na attı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk, dakikalarca suda yüzdü. Geçtiğimiz ay yine Porsuk’a atlayan 14 yaşındaki arkadaşları boğularak hayatını kaybeden çocukların rahatlığı ise ‘pes’ dedirtti. Çevre sakinleri, çocukların suya girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelayı dahi sökmeye çalıştığını iddia etti.

“BİZ YÜZMEYİ BURADA ÖĞRENDİK”

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da poz veren çocuklar, “Biz yüzmeyi burada öğrendik, alt kısımların bazı yerleri bataklık, bazı yerleri ise beton. Yosunlar da bize engel olamıyor. Bizden hızlısı mezarda” dedi. Akrobatik hareketler sergileyerek suya atlayan çocuklar, adeta hayatları pahasına yüzerek oyun oynadı.

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“BURADA ARKADAŞLARINDAN BİRİSİ BOĞULDU”

Çocukların suya atladığı bölgede devamlı balık tutan Muammer isimli vatandaş, “Her gün 7-8 defa buraya giriyorlar. Uyardığımızda bize küfrediyorlar. Karşıdan polis, zabıta kovalıyor sudan çıkıyorlar ama geri giriyorlar. Bataklık olduğunu defalarca ikaz ediyoruz” dedi.

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Bölgede balık tutan Yunus Soydan ise suyun altının bataklık olduğunun altını çizerek, “İki hafta önce burada arkadaşlarından birisi boğuldu. O da bunlardandı, belki kardeşleri bile olabilir. Sürekli buradayız, defalarca uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar. Tabelada da ‘Suya girmek yasaktır boğulma tehlikesi’ yazıyor, buranın altı bataklık. Ayağınız bataklığa değdiğinde kurtulma şansın asla yok” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Eskişehir
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