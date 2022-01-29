Arkadaşları cansız bedenini buldu! Doktorun şüpheli ölümü

Olay, sabah saatlerinde Düzce Uzunmustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ömer Ertürk, sabah saatlerinde nöbet için hastaneye gelmeyince mesai arkadaşları meraklanarak telefonla aradı.

ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Arkadaşları, doktora ulaşamayınca evine gitti. Eve giren arkadaşları, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ertürk’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk incelemelere göre doktorun kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



