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Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

18.02.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşların düğününe giderken elbise seçmek öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Hele evlenen çok yakın bir arkadaş ise oldukça ince bir seçim yapmak gerek. Seçeceğiniz elbisenin düğünün yapıldığı mevsime ve ortama da uygun olması gerekiyor. Bütün bunlar nedeniyle düğün için elbise seçme durumu oldukça stresli bir hal alabilir. Fakat üzülmeyin, en yakın arkadaşınızın düğünü için şık ve yerinde bir kombin yapmanıza yardımcı olacak harika parçalarla buradayız.

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Evleneceğini öğrendiğiniz arkadaşlarınızın sayısı artıyor, posta kutunuzdaki davetiyeler çoğalıyor mu? Arkadaşlarınızın düğünlerinde ne giyeceğinizi hale bulamadıysanız hiç telaşe kapılmayın. Düğünlerde tercih edebileceğiniz pek çok alternatif var. Uzun tuvaletlerden şirin mini elbiselere kadar uzanan parçalar arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Öyleyse biz yardımcı olalım. İşte arkadaşlarınızın düğün davetlerinde kullanabileceğiniz, her tarza uygun kombin önerileri.

1. Tül etekler geri döndü

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Katmanlı tül bir etek, sırt dekoltesi, beden kısmı oturan tasarımıyla bu göz alıcı elbisenin şıklığına var mısınız? O zaman Votuleazi midi boy elbise tam size göre. Elbise kombininde saçlarınızı toplamadan iri dalgalı olarak omuzlarınıza bırakabilirsiniz. Dilerseniz buklelerinizi yana atarak tek taraflı da kullanabilirsiniz. Boynunuzda şık bir choker kolye bu elbise ile harika duracak. Boynunuzu boş bırakmayı tercih ediyorsanız takı tercihinizi büyük taşlı küpeler de harika bir kombin yaratabilir. Ayağınızda fosforlu sarı, yeşil ya da turuncu sivri burunlu topuklu ayakkabılarla tülün klasikliğine modern bir çizgi katabilir ya da risk almadan elbiseyi siyah stilettolarla kombinleyebilirsiniz. Elinize alacağınız minik el çantası ile düğüne hazırsınız.

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2. Siyah bir kuğu gibi süzülmeye hazır mısınız?

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Bu uzun elbise ile etrafta adeta siyah bir kuğu zarafetiyle süzüleceksiniz. Scuba kumaştan yapılan elbise üzerinizde oldukça fit ve gösterişli duracak. Yüksek yaka, reglan beden kesimi, boyunuzu daha uzun gösterecek. Yüksek platformlu ayakkabılarla tamamladığınızda etekteki derin yırtmaç sayesinde bacak boyunuz da olduğundan çok daha uzun görünecek. Arkadaşlarınızın düğününde bu elbiseyi tercih edecekseniz tepeden sıkı bir balerin topuzu ya da yine sıkı toplanmış atkuyruğu tercih edebilirsiniz. Kombininizi tamamlamak için aksesuar tercihinizi çoklu yüzüklerden ya da bir şahmerandan yana kullanabilirsiniz.

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3. Mint yeşili ile bahar kraliçesi olun

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

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Mint yeşili, uzun elbisenizle gittiğiniz düğünlerde size ilkbaharın kraliçesi olmayı vadediyoruz. Elbisenin üçgen kesim sırt detayı ve ince askıları dantelle bir araya gelerek oldukça zarif bir hava yaratıyor. Bileklerinizi açıkta bırakan etek boyu, bantlı topuklu ayakkabılar için ideal. Ayakkabıda elbiseyle aynı tonlarda bir seçim yapabileceğiniz gibi mint yeşili ile yakışan pudra ya da tozpembe tonlarını da kullanabilirsiniz. Sırt detayını ortaya çıkarmak için saçlarınızı tepeden toplayın ya da topuz yaptırın. Daha iddialı bir renk tercih etmek isteyenler için elbisenin parlak sarı rengi de mevcut, tercih sizin!

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4. Muhteşem Gatsby muhteşemliği

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

1920'ler modasının o kendine has, hareketli, bol pullu-payetli elbiselerine hayran olanlardan mısınız? O halde bu charleston elbise tam size göre. Elbisenin siyah-altın ve beyaz-altın olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Elbisenin ruhuna uygun olacak şekilde nostaljik bir saç aksesuarıyla kombininizi tamamlayabilirsiniz. Bu elbiseye en uygun ayakkabı tercihi ise altın sarısı topuklu ayakkabılar olacak. Gold tercih etmek istemeyip dikkati elbisede toplamak isteyenler için de topuklu siyah bir ayakkabı en iyi seçimlerden biri. Bu kombininizle davette çekileceğiniz fotoğraflarda adeta Great Gatsby’den bir karakter gibi duracaksınız.

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5. Abartıdan uzak, zarif bir tercih

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Hem sade hem şık olan bu tozpembe mini elbise, yaz aylarında artacak arkadaş düğünleri için kurtarıcınız olacak. Eteğindeki fırfır detayı elbiseye hareket katıyor. Yakası yüksek olduğu için saçlarınızı toplu bir şekilde kullanabilirsiniz. Arkadan balıksırtı ya da yandan kalın bir örgü ile kombinize romantik bir hava katabilirsiniz. Saçlarınızı açık bırakmayı tercih ederseniz dalgalı saçlarınız ve tozpembe elbisenizle son derece zarif görünebilirsiniz. Bu sade elbiseyi nude tonlarında üzeri bantlı, topuklu ayakkabılarınızla ya da düz babetlerinizle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

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6. Romantik bir görünüm için nostaljik esinti

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

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Göğüs kısmındaki dantel işleme, belindeki fiyonk detayı ve dökümlü omuzları ile bu elbise buram buram nostalji kokuyor. Bu elbise ile düğünde fazladan romantizm rüzgarı estirmeye hazır olun. Dalgalı, toplu saçlar ya da ince maşalı, kıvırcık, salık saçlar; bu elbisenin ruhuna çok uygun. Aynı renk topuklu ayakkabılarınız ya da babetlerinizle kombinleyebileceğiniz gibi pırıltılı gold ya da gümüş ayakkabılar da tercih edebilirsiniz. İnci detaylı aksesuarlar ise kombininizi kusursuz hale getirecek. Unutmadan söyleyelim, mavi renk tercih etmek istemeyenler için elbisenin kırmızı ve siyah seçeneği de mevcut.

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7. Asil ve sade bir seçim

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Hoş ve sade çizgilere sahip bu elbise aslında bir o kadar da iddialı. Bu canlı kırmızı renk hem sizin hem etrafınızdakilerin içini ısıtacak. Kibar bir sırt dekoltesi ve ince askıları olan elbisenin boyu oldukça uzun. Böylece topuklu ayakkabılarla birlikte çok daha uzun ve fit görünebilirsiniz. İnce bir eyeliner ve kırmızı ruj ile hafif ama göz alıcı bir makyaj elbisenin sadeliğine çok yakışacak. Bir klasiği yaşatarak saçlarınızı geriye tarayarak omuzlarınıza bırakabilirsiniz. Elinize minik, metal ya da gold detaylı bir clutch alabilirsiniz. Dilerseniz omuzdan asacağınız cüzdan boy minik çantalar da tercih edebilirsiniz. Baştan aşağı kırmızı bu çekici kombinle düğünde gözler üzerinizde olacak.

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8. “Siyah olsun, modern olsun.” diyenlere

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Siyahtan vazgeçemeyen ve modern çizgileri tercih edenler için bu model biçilmiş kaftan. Elbisenin bel kısmından itibaren vücudunuzu saran bir kesimi var. Ayrıca kruvaze eteği de elbisenin alt kısmına hareket katıyor. Siyah stilettolarınızla kolayca kombinleyebilirsiniz. Yakası ve kolları bir bütün olmadığından toplu saçları tercih edebilirsiniz. Tepede bir atkuyruğu ya da ensede toplanmış sıkı bir topuz elbiseyle çok şık duracak. Katıldığınız davette siyah drape detaylı asimetrik elbiseniz ile hem modern hem şık bir görünüme sahip olacaksınız. Bu siyah elbiseyle klasik yüksek topuklu siyah ayakkabıları kombinleyebilir dilerseniz düğün ışıltısına uygun olarak altın rengi takılar kullanabilirsiniz.

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9. Dantelden vazgeçemeyenlere kır düğünü kombini

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Kır düğünü konseptine pembe, romantik, dantelli, uçuş uçuş bir elbise sizce de çok yakışmaz mı? “Evet, çok yakışır.” diyorsanız pembenin tatlılığı ve dantelin romantik tarzını bir araya getiren bu mini elbiseye bayılacaksınız. Nude tonlarında topuklu ve bantlı ayakkabılar ile bir araya getirebilirsiniz. Eğer bir kır düğününe gidiyorsanız dolgu topuklu ayakkabılar seçmek işinizi kolaylaştıracak. Elbise ile gümüş, çok abartılı olmayan, zarif takılar tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı iri maşa ile dalgalandırıp ara ara minik örgülerle süslerseniz ince askılarınız ve kolunuzun üzerindeki dökümlü parçalarla uyum yakalayabilirsiniz. Ayrıca saçınızda minik çiçek aksesuarlar da kullanabilirsiniz.

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10. Puantiye aşıklarına

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Puantiyeden vazgeçemeyenleri de unutmadık. O halde bu hem rahat hem şık elbise sizin için geliyor. Siyah, üzeri iri puantiyeli, boyundan bağlamalı bu zarif elbisenin sırt dekoltesine bayılacaksınız. Siyah ve kırmızı uyumunu seviyorsanız ruj ve oje tercihinizde kırmızı tercih etmenizi öneriyoruz. Kat kat fırfırlı etek kısmının boyu oldukça uzun. Yüksek topuklu ayakkabılarınızla bu elbisenin içinde oldukça zarif görüneceksiniz. Takı seçiminizi kalın bileklikler veya halka küpelerden yana kullanabilirsiniz. Saçlarınızı dağınık formda bırakabilir ya da sırt dekoltenize dikkat çekmek isterseniz atkuyruğu olarak da kullanabilirsiniz.

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