HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye gitmişti... Genç Veli'den 25 gündür haber alınamıyor! "Elimde bir tek fotoğrafı kaldı"

Arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye gitmişti... Genç Veli'den 25 gündür haber alınamıyor! "Elimde bir tek fotoğrafı kaldı"

09.08.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye giden Veli Eren Atay'dan (19) 25 gündür haber alınamıyor. Veli Eren'in annesi Ebru Atay ise çocuğunun bulunması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Anne Ebru Atay, "Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim" dedi. Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise Halktan yardım istiyorum. Bize onlar yol gösterecekler. İnşallah oğlumuza kavuşacağız" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye gitmişti... Genç Veli'den 25 gündür haber alınamıyor! "Elimde bir tek fotoğrafı kaldı"

Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.00'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Atay'dan haber alınamadı.

cesmede-kaybolan-veli-erenin-annesi-elimde-bir-tek-fotografi-kaldi_8425_dhaphoto5

'SON GÖRÜLDÜĞÜ YER, DELİKLİ KOY'

Veli Eren'in annesi Ebru Atay, çocuğunun bulunması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Ebru Atay, "Oğlum 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Ardından da çadırda kalacağını söyledi. O gün 01.00 civarında telefonda konuştuk. Sesi gayet eğlenceli geliyordu. Ancak bir daha haber alamadım. Oğlumun oraya beraber gittiği arkadaşları gece ayrıldıklarını söylüyorlar. Saat 04.00'e kadar orada kiminle kaldığını bilmiyoruz. En son mekanın bulunduğu yerden tek başına bir güvenlik kamerasına girmiş. Sonrasında onu tanıyan kişilerin gördüğü yer ise Delikli Koy. Sabaha karşı görmüşler. Fakat tek olduğu söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve onu aradığı söyleniyor. Çocuğum tek başına kalmış ve sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru gördüklerini söylüyorlar. Fakat plajın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Başka görgü tanıklarına da ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Çok çaresiziz. Evladımızdan haber alamıyoruz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

cesmede-kaybolan-veli-erenin-annesi-elimde-bir-tek-fotografi-kaldi_8425_dhaphoto1

'EVLADIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Her ipucunun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Atay, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Ancak Delikli Koy'dan sonra kamera ve görgü şahidi olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim. Oğlum mekanın dışına çıktıktan sonra kimlerle konuştu, koya nasıl gitti, orada başkalarıyla mı tanıştı? Her şey soru işareti. 24 gündür aynı noktada sayıyoruz. İçim çok acıyor. Evladıma kavuşmak istiyorum. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Küçücük ipucu bizim için ışık olabilir" diye konuştu.

cesmede-kaybolan-veli-erenin-annesi-elimde-bir-tek-fotografi-kaldi_8425_dhaphoto3

‘HALKTAN YARDIM İSTİYORUM, BİZE ONLAR YOL GÖSTERECEKLER’

Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise "En ufak ipucu bizim için çok önemli. O bölgede kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Oğlumuzu o gün orada olanlar gördü. Mutlaka birileri görmüştür. Gören ne olursun emniyete bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. 16 gün Çeşme'de kaldım. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar. Yeri geldi evlerine bile gitmediler. Ancak hala çaresiziz. Halktan yardım istiyorum. Bize onlar yol gösterecekler. İnşallah oğlumuza kavuşacağız" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın! Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!
Tek dokunuşla yerle bir oldu! O anlar saniye saniye görüntülendiTek dokunuşla yerle bir oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi
AK Parti'nin adayları sahaya iniyor! İstanbul ve Ankara...AK Parti'nin adayları sahaya iniyor! İstanbul ve Ankara...
Anahtar Kelimeler:
İzmir Alaçatı çeşme

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.