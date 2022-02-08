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Arnavutköy'de 'dere taşkını' için İstanbul Valiliği'nden açıklama

08.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi. Valiliğin açıklamasında, "Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle, herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Arnavutköy'de 'dere taşkını' için İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, bazı basın yayın organlarında "Arnavutköy'de dere taşması" şeklinde yer alan haberlere ilişin yazılı açıklama yaptı.

Haraççı Mahallesi Baklalı Yolu Caddesi'ni Katip Çelebi Sokağı'na bağlayan yolun, İSKİ tarafından yapılan isale hattı çalışması nedeniyle kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin yönlendirildiği yolda yağış sebebiyle su birikmesi meydana geldiği belirtildi.

Bahsi geçen arazinin yerleşim alanları dışında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle, herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Kaymakamlığımıza yapılmış̧ herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
sel Arnavutköy
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