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Arnavutköy'de feci kaza! Son anda kurtuldu

18.05.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü. Yanan araçtan sürücü son anda kurtulurken, otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de feci kaza! Son anda kurtuldu

Olay, saat 19.15 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile seyahat eden Özgür Karakaya yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarpıp karşı şeride uçtu. Bariyerlere çarptıktan sonra bir anda alev alan otomobil, kısa sürede adeta alev topuna döndü.

OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU

Kaza sonrasında sürücü Özgür Karakaya, araçtaki alevleri fark ederek kendisini dışarıya attı. Sürücü çıktıktan sonra araçtaki yangın büyüyerek bütün otomobili sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Yaralı sürücü ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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ALEV ALAN OTOMOBİLDE KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR YAŞANDI

Alev alan otomobil yanarken sık sık araçta bulunan elektronik kısımlarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından yanan araç otoyoldan kaldırıldı. (İHA)

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