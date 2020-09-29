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Arnavutköy'de kavga! Ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de daha önce kavga eden ve birbiriyle husumetli olan iki grup kavga etmeye başladı, mahalle savaş alanına döndü. Dakikalarca süren kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Arnavutköy'de kavga! Ortalık savaş alanına döndü

İddiaya göre Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak’ta yaşanan olayda iki grup geçtiğimiz günlerde bir parkta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar bugün tekrar karşılaştı. Karşılaşmanın etkisiyle birbiri ile sözlü tartışmaya başlayan iki grup arasında daha sonra kavga çıktı. Kavgaya grupların akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi takviyesi yapıldı. Emniyet ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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