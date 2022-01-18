Arnavutköy'de korkunç olay! Sobayı yakmaya çalışan kardeşlerin kıyafetleri tutuştu

Sobayı yakmaya çalışan iki kız kardeş dehşeti yaşadı. Kömür sobasının parlamasıyla bir anda kıyafetleri tutuşan iki kız kardeşin yardım çığlıklarına komşular koştu. Yanan kıyafetler güçlükle söndürülürken iki kardeşin vücuduna ciddi yanıklar oluştu. İşte İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen korkunç olayın detayları...

ISINMAK İÇİN SOBAYI YAKMAK İSTEDİLER

Olay, dün saat 17.00'da sıralarında İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı.

ÇIĞLIKLARINA KOMŞULAR KOŞTU

İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı. Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler iki kardeşin yaralanmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞTE CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

(DHA)

