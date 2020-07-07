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  4. Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü

Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 08:25 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.

Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi.

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(DHA)

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