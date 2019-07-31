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Arnavutköy'de baraka alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'deki bir barakada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Arnavutköy'de baraka alev alev yandı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'deki bir barakada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin kısa sürede müdahale etmeye çalıştığı yangında bir kısmında tandır ekmeği yapılan, bir kısmı ise kümes olarak kullanılan baraka tamamen yandı. Tandır fırınından çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi İntizam Sokak'ta bulunan bir barakada çıktı. Boş arazideki barakada bulunan tandır fırınından çıkan yangın, kısa sürede tüm barakayı sardı. İçerisinde tandır ekmeği yapan kızının olduğunu zanneden bir kişi, yangına kendi çabasıyla müdahale etmek istedi. Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çabaları sonuçsuz kaldı.
Daha sonra içeride kimsenin olmadığı bilgisine ulaşan ve kızının yangın anında evde olduğunu öğrenen baba, rahat bir nefes alırken, çevrede bulunan vatandaşlar baraka etrafındaki tavuk ve kazları yangın alanından çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri gelene kadar arakanın tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de baraka alev alev yandıArnavutköy'de baraka alev alev yandıArnavutköy'de baraka alev alev yandıArnavutköy'de baraka alev alev yandı

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