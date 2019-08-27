Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy’de evinde başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak‘ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşanmasının ardından 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı ve burada bir kafe açtı. Anlak, sürekli kafeye gelip kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu. Açtığı iş yerinde işleri iyiye gitmeyince, Anlak kafesini devrederek başka bir eve taşındı.

Daha sonra, Murat Uslu isimli şahıs, 31 Temmuz’da, kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte Anlak’ın evinin bulunduğu yeni adrese geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeriye girip, 6 yaşındaki kızının gözü önünde Tuğba Anlak’ı darp etti. Daha sonra genç kadını kafasından silahla vuran Murat Uslu, devredilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

-Tuğba Anlak’ın tedavisi sürüyor