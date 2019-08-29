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ARNAVUTKÖY'DE BİR KİŞİ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJDA BOĞULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Arnavutköy'de balık tutmak için baraja gelen iki arkadaştan biri, serinlemek için girdiği barajda boğuldu.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de balık tutmak için baraja gelen iki arkadaştan biri, serinlemek için girdiği barajda boğuldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Arnavutköy Sazlıbosna barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kocaman ve Oğuz Akpınar adlı iki arkadaş, balık tutmak için Sazlıbosna Barajı'na geldi. Bir süre sonra serinlemek için baraja giren 18 yaşındaki Mustafa Kocaman suda çırpınmaya başladı. Arkadaşı Oğuz Akpınar yardım için suya girdi. Çevredekiler Akpınar'ında çırpındığını görünce balık oltası uzatarak kıyıya çekti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekipleri de olay yerine gelerek barajda arama yaptı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonrası Mustafa Kocamanın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan ceset Ambulansla hastaneye götürüldü.
Murat Yiğit “Araçla geçiyordum bir bağırtı duydum. Koşarak geldim. Burada balık tutanların oltasıyla bir kişiyi aldık ama sonradan fark ettik ki bir arkadaşı daha varmış suda. Onu görmedik o suyun dibindeydi" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Cesedin çıkarılması
-İtfaiye ekipleri
-Arama kurtarma çalışmaları
-Genel ve Detaylar

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