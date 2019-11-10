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- Arnavutköy'de feci kaza... Oğlunun nikahına giderken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY-Habipler yolunda meydana gelen kazada oğlunun nikah törenine gittiği öğrenilen Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Taylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY-Habipler yolunda meydana gelen kazada oğlunun nikah törenine gittiği öğrenilen Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Arnavutköy- Habipler yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası önü Habipler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’den gelerek Bayrampaşadaki nikah törenine gittikleri öğrenilen Ferhat Demir yönetimindeki 34 DG 5995 plakalı otomobil, önce aynı istikamette giden 34 BRG 405 plakalı kamyonete ardından başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Demir'in yönetimindeki otomobil, takla atarak sürüklendi. Takla atan otomobilde damadın annesi olduğu öğrenilen Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, Kübra Özkan, Aysun Özkan, Mustafa Özkan ve sürücü Ferhat Demir ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Ayşe Gülen Özkan’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin takla atarak sürüklendiği görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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