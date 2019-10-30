Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

Taylan ERGÜN / İstanbul,(DHA) ARNAVUTKÖY'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Arif Sokaktaki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Yalnız yaşayan Mahmut Biliş, kendisi gibi yalnız yaşayan arkadaşı Salih Duman'a misafir oldu. İddiaya göre, 2 gündür arkadaşının evinde misafir olan Mahmut Biliş, dün akşam 18.30'da kafasına dayadığı silahlı ateşleyerek intihar etti. Komşuların ve mahallede bulunan çocukların silah sesini duyması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından, Biliş'in başından aldığı tek kurşun darbesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

İntihar ettiği düşünülen Biliş'in arkadaşı da olayın yaşandığı eve gelerek polise bilgi verdi. Olayın yaşandığı gecekondunun etrafını güvenlik şeridine alan polis olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları detaylı incelemenin ardından nöbetçi savcının gelmesini bekledi. Savcının gelerek inceleme yapmasının ardından Biliş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşinden ayrı olduğu öğrenilen Biliş'in yakınları, olay yerine geldiğinde Biliş'in öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler.

Mahallede arkadaşları ile oyun oynarken tek el silah sesi duyduklarını söyleyen Ahmet Kaplan, intihar eden kişinin arkadaşı olan kişinin polise haber verdiğini ifade etti. Silah sesini duyduklarında korktuklarını ve sokaktan uzaklaştıklarını söyleyen Yusuf Acar ise, daha sonra sokağa geldiklerinde bir kişinin evde intihar ettiğini öğrendiklerini belirtti.

