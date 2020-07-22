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Arnavutköy'de ormanlık alandaki depo alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 00:56 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.

Arnavutköy'de ormanlık alandaki depo alev alev yandı

Arnavutköy, Hacımaşlı Mahallesi'nde içerisinde plastik hammaddelerin bulunduğu ormanlık alan içindeki bir depoda 21.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören depo görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, depodaki alevlerin ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangını haber alan depo sahibi Nazmi Şar ise söndürme çalışmalarını çaresizce izledi. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında depo tamamen yandı.

“70 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Yaklaşık 70 bin liralık zararının olduğunu söyleyen depo sahibi Nazmi Şar, “Yaklaşık 4 aydır Koronavirüs nedeniyle hiç ihracat yapamamıştık. Sürekli olarak ürünlerimizi burada stokladık ve beklettik. Yalıtım malzemesi ve ayakkabı terlik tabanı malzemesi olarak kullanılan geri dönüşüm malzemeleri bunlar. Biz bu ürünlerin çöpe gitmesini engelleyerek yeniden dönüştürüyoruz. Ülkemize küçükte olsa bir döviz kazandırıyorduk. İşlerimiz tam yeni açılmışken bu üzücü haberi duyduk. Ben evde ihracat evraklarımı yeniden düzenleme başlarken gelen telefonla yıkıldım. Çok üzüldüm gerçekten çok fazla emek verdiğim, onlarca insanın emek verip tek tek ihracata hazır hale getirdiği bu ürünler bugün maalesef ki yandı. Kundaklama ihtimali olabileceğini düşünüyorum, çünkü burada kendi kendine yanabilecek bir malzeme yok. Bu depodan yaklaşık 70 bin TL kadar zararımız oldu" dedi. (DHA)

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