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Arnavutköy'deki kaza kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de, seyir halindeki otomobil, bir anda yola çıkan başka bir otomobile çarptı.

Arnavutköy'deki kaza kamerada 

Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de, seyir halindeki otomobil, bir anda yola çıkan başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktıktan sonra yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ramazan Doğan yönetimindeki 06 BN 2536 plakalı otomobil, yola çıkmaya çalışan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüje çıktı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobil ile çarptığı 4 araçta hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin önüne çıkan otomobile çarparak refüje çıktığı ve ardından park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'deki kaza kamerada

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