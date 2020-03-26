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  4. Arnavutluk’ta koronavirüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi

Arnavutluk’ta koronavirüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 00:09 | Son Güncelleme

Arnavutluk hükümeti, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 30 gün süreyle "doğal felaket durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Arnavutluk’ta koronavirüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Koronavirüsü "doğal bir felaket" olarak niteleyen Arnavutluk hükümeti, ülkede serbest dolaşımı durdurmak ve koronavirüsün yayılmasını önlemek için 30 günlük doğal felaket durumu ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Hükümet, Kovid-19’un neden olduğu salgın nedeniyle Arnavutluk Cumhuriyeti’nde doğal felaket durumu ilan etmeye karar verdi" denildi.

Öte yandan Arnavutluk, İtalya’dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından yurt içi seyahati de yasaklamıştı.

(İHA)

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Arnavutluk koronavirüs doğal felaket durumu

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