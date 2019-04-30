Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp Kongresi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Balkan Askeri Tıp Kongresi başladı.

Bölge ülkeleri arasında askeri tıp alanında iş birliğine odaklanan kongreye Türkiye'yi temsilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sağlık Komutanı Tuğgeneral Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ve beraberindeki heyet katılıyor.

Açılış töreninde konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, kongrenin önemli bir forum olduğunu belirterek, etkinliğin sadece kurumsal ve askeri bağlar oluşturmadığını, aynı zamanda halklar ve ülkeler arasında insani bağlar da kurduğunu söyledi.

Kongresin bölge ülkeleri ve askeri tıp kurumları arasında karşılıklı iş birliği köprülerinin inşa edilmesi ve güçlendirilmesi için iyi bir imkan olduğunu vurgulayan Xhaçka, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri arasında tıp alanındaki iş birliği, askeri tıp biliminin gelişimini ilerletmek için zorunlu bir gereksinim olmasının yanı sıra aynı zamanda ülkelerimiz arasında ilişkileri güçlendiren bir unsurdur. Tıp alanındaki iş birliğinde yardımını esirgemeyen ve oldukça cömert davranan, ülkemizin iki müttefiki ve dostu, Türkiye ile Yunanistan'a tebrik ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum."