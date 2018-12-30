Arnavutluk'ta silahlı saldırı: 3 ölü

TİRAN (AA) - Arnavutluk’un orta kesimindeki Elbasan şehrinde otomobile açılan ateş sonucu biri Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Elbasan şehrinde bir araca ateş açıldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, ölen kişiler arasında 51 yaşındaki Türk vatandaşı E.D'nin de bulunduğu bildirildi.

Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

