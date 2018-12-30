HABER

Arnavutluk'ta silahlı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta silahlı saldırı: 3 ölü

TİRAN (AA) - Arnavutluk’un orta kesimindeki Elbasan şehrinde otomobile açılan ateş sonucu biri Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Elbasan şehrinde bir araca ateş açıldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, ölen kişiler arasında 51 yaşındaki Türk vatandaşı E.D'nin de bulunduğu bildirildi.

Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

PARTNER"Onur’un zekâsına âşık oldum""Onur’un zekâsına âşık oldum"
Elazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldıElazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldı
Erciş'te hasta kadını kurtarma operasyonuErciş'te hasta kadını kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Elbasan silahlı saldırı Türk vatandaşı

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.