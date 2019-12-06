Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü

LEŞ (AA) - Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu üyeleri, Arnavutluk'taki Türkiye Maarif Vakfı destekleri ile Arnavutluk'taki depremden etkilenen çocuklara destek amacıyla "Çocuklar Gülsün" etkinliği düzenledi. Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) koordinasyon merkezinde düzenlenen etkinliğe, ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Onursal Başkanı da olan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, girişimciler, çocuklar ve aileleri katıldı. Ayşegül Erdal Yörük, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi Türk kurumlarının ilk andan itibaren Arnavut kardeşlerine destek olmak ve yaraları sarmak için bölgeye geldiğini söyledi. Yörük, "Bugün ise Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasının Kadın Girişimciler Grubu Üyeleri iş kadınlarımız, Büyükelçiliğimizin mensuplarının eşleri, Türkiye Maarif Vakfı ve yerelde iş sahibi olan Türk yatırımcılarımızın eşleri ile depremde evlerini kaybeden ve düzenleri bozulan çocuklar için buradayız. Deprem sırasında ve sonrasında biz yetişkinler olarak çok zor zamanlar yaşadık ki düşünün çocuklar neler hissetti, neler yaşadılar." diye konuştu.

Depremden etkilenen çocukların yaşadıkları olumsuzlukları birkaç saatliğine de olsa unutturabilmek ve onları biraz da olsa gülümsetebilmek için söz konusu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Yörük, etkinliğe katılan Türkiye Maarif Vakfı psikologu ile mümkün olabildiği ölçüde bu çocukların psikolojik rehabilitasyonuna uzman desteğini sağlamak için burada olduklarını belirtti. Yörük, çocukların yüzlerinin hep gülmesini istediklerini ifade ederek, "Arnavutluk’taki Türk Büyükelçiliği eşleri olarak Arnavut çocuklarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu insani yardım etkinliğini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu tür etkinliklerimizi sürdürmeyi ve Arnavut kardeşlerimizin bu kara günlerinde dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmeyi arzu ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Arnavut halkıyla gönülden gelen bu dayanışmamızı ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. Arnavut kardeşlerimizin çocukları bizim de çocuklarımızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, 'Çocuklar hep gülsün' istiyoruz." şeklinde konuştu.