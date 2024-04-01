Aromaterapi nedir, ne işe yarar? Aromaterapi nasıl uygulanır? Aromaterapi masajı

Aromaterapi işleminin binlerce yıldır kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle Çin, Hindistan, Mısır ve gibi eski kültürler, aromatik bitkileri, reçineleri, balsamları ve yağları tıbbi ve dini amaçlar için kullanmışlardır. Aromaterapi, fiziksel ve ruhsal sağlığı korumak ve artırmak için bitki esanslarıyla uygulanan bir işlemdir. Diğer bir adı ise esansiyel yağ tedavisidir.

Aromaterapi; bedenin, zihnin ve ruh sağlığının korunabilmesi için aromatik yağları kullanır. Bu sayede hem fiziksel hem de duygusal sağlığı geliştirdiğine inanılır. Günümüzde güzellikle merkezlerinde de aromaterapi sıklıkla uygulanır hâle gelmiştir.

Aromaterapi nedir?

Aromaterapi, çiçeklerden, yaprak ve köklerden alınan yağların stresi azaltmak, duygusal olarak huzur vermesi için kullanılan alternatif tıp işlemidir. Aromaterapi işlemi, bitkisel yağların cilde masaj yapılarak uygulanması, buhar inhalasyonu veya aromatik difüzörler aracılığıyla odada yayılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.

Aromaterapi, strese karşı zihinsel netliği artırmanın yanı sıra bazı rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olma amacıyla da uygulanır. Ancak, aromaterapinin tıbbi bir tedavi olmadığı ve bazı kişiler için alerjik vb. reaksiyonlara neden olabileceği bilinmelidir. Aromaterapi işlemi öncesinde mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Aromaterapi ne işe yarar?

Aromaterapinin iyi geldiği düşünülen durumlar aşağıdaki gibidir:

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur.

Vücut ve baş ağrılarının geçmesini sağlar.

Zihnin daha net hâle gelmesini ve daha mantıklı bir düşünce yapısına sahip olmasına yardımcı olur.

Mide bulantısının geçirilmesini sağlar.

Solunum yolu enfeksiyonlarında yardımcı bir etkisi bulunur.

Ciltteki çatlak ve selülitlerin azaltılmasına yardımcı olur.

Kas ağrılarının ve şişliklerin iyileşmesi için kullanılır.

Aromaterapi nasıl yapılır?

Bu tedavi yöntemini araştıranlar sıklıkla aromaterapi nasıl uygulanır sorusunun yanıtını ararlar. Aromaterapi, uygulanacak bölgeye veya amaca göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Aromaterapide sıklıkla koku alma, sıcak-soğuk kompres, duş, krem ve masaj yöntemleri tercih edilir.

Aromaterapi masajı nedir?

Aromaterapi masajı, bitkilerden alınan masaj yağları ile yapılmaktadır. Bu noktada kişilerin ihtiyacına yönelik bitki özlü bir terapi uygulanır. Masaj esnasında hareketlerin yavaş ve hafif bir şiddette yapılması gerekir. Masaja gelen danışanların şikayetlerine göre yağlar ve masaj yöntemine karar verilir.





