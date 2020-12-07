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Arpacık nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi

07.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Arpacık nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Göz içerisinde arpacık çıkması, sıkça rastlanan bir sağlık problemidir. Panik gerektirmeyen, basit yöntemlerle tedavisi olan bu rahatsızlıkla ilgili bilinmeyenler...

Göz çevresinde katı bir yağ kistine dönüşmesinden dolayı bu yeni oluşan kitleye cerrahi operasyon gerekebilir. Ancak bu duruma nadiren rastlanır. Arpacık nedir sorusunun cevabını ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız yazımızda aklınıza takılan her şeyin yanıtını bulabilirsiniz.

Göz Çevresinde Neden Arpacık Çıkar?

Arpacık neden çıkar sorusuna verilebilecek birden fazla cevap vardır. Kıl köklerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkabilir. Göz kapaklarının çevresindeki yağ bezlerinin şişmesi ya da enfeksiyon oluşumu nedeniyle arpacık göz içerisinde oluşabilir. Gözdeki yağ bezeleri bazı sağlıksız koşullarda iltihap kapabilir. Stres, yetersiz el hijyeni, aşırı yağlı yiyeceklerin tüketimi, sürekli yapılan makyaj ya da bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi gibi faktörler bu göz problemine yol açabilir. Aynı zamanda vücut yağ oranı fazla olan bireylerde yağ bezleri tıkanarak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Arpacığın varlığı kişiyi rahatsız edip günlük yaşantısını olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren hastanın bir uzmana görünmesi önerilir. Erkenden tıbbi destek almak ilerleyen zamanlarda oluşabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Arpacıktan Korunmak İçin Nasıl Önlemler Alınabilir?

Her türlü enfeksiyona çok yatkın hassas bölgelerden biri olan göz çevresine özenle yaklaşılması önemlidir. Arpacık neden olur sorusuna verilebilecek cevaplardan biri, hijyen kurallarını gözden kaçırmak olabilir. Bu nedenle özellikle göz hijyenine önem verilerek gözde oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilebilir. Aynı zamanda el hijyenine dikkat etmek de bu tür rahatsızlıkların oluşumunu engellemede etkilidir. Gece uyumadan önce ve sabah kalkar kalkmaz mutlaka yüzün yıkanması tavsiye edilir. Böylece kişisel bakıma dikkat edilerek göz çevresi temiz tutulabilir. Başkalarının makyaj malzemelerini kullanmaktan kaçınarak gözde ve yüzde oluşabilecek sağlık sorunlarından korunabilirsiniz. Aynı zamanda gece uykudan önce mutlaka göz çevrenizin temizliği yapılması önerilir. Gözde makyaj varken uyumamak uzmanlarca tavsiye edilir.

Kronik Arpacık Tedavisi

Arpacık, çok sık meydana gelen bir rahatsızlık değildir. Ancak sürekli olarak tekrar etmeye başladığını gözlemlerseniz mutlaka bir göz doktoruna gidilmesi tavsiye edilir. Nadiren de olsa kronik bir hal alan arpacık türleri mevcuttur ve cerrahi operasyonla güvenli bir şekilde tedavi edilebilir. İyileşen arpacık, iki aydan kısa bir sürede tekrarlarsa kronik duruma geçtiği ile ilgili sinyal veriyor olabilir. Aynı zamanda sürekli tekrar eden göz problemleri bağışıklık sisteminin güçsüz kaldığı dönemlerde de meydana gelebilir. Bu dönemde gözde arpacık, dudak çevresinde aft ve uçuk oluşabilir. Fakat doğru bir tanı için uzman bir doktora başvurmanız ve gerekli tedaviye başlamanız önerilir.

Arpacık Tanısı Nasıl Konulur?

Tanı konulurken laboratuvar testi ya da radyolojik görüntüleme tekniklerinin kullanımına gerek yoktur. Göz muayenesinde doktorunuzun basit gözlemleri sonucunda tanı netleştirilir. Konulan tanı doğrultusunda uzman doktor tarafından belirlenen tedavi sürecine başlanır.

Arpacık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uzman doktor tavsiyesinde genellikle enfeksiyon giderici krem ve göz damlası yolu ile tedavi edilebilen bu rahatsızlık, çok ileri boyutlarda olduğunda cerrahi müdahale gerektirebilir. Sıklıkla arpacık kremi kullanılır ve vücut direncine bağlı olarak iki hafta gibi bir sürede iyileşme gözlenir. Göz damlası, içeriğindeki iltihap giderici antibiyotik maddeleri sayesinde arpacığın kuruyarak küçülmesine yardımcı olur. Her bünyeye göre iyileşme süresi farklılık gösterebilir. Bu süre farklılığının nedenlerinden biri olan bağışıklık sisteminin durumu önemli bir etkendir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek oluşan sağlık problemlerinin hızlıca giderilmesine yardımcı olur. Krem ya da göz damlası kullanırken bağışıklığa destek olan gıdalardan yararlanarak hızlı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirici Gıdalar

En çok merak edilen konulardan biri olan arpacık nasıl geçer sorusuna en iyi cevap, bir uzman kontrolünde tedavinin yapılması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şeklinde ifade edilebilir. Kişisel temizliğe önem verilmesinin yanında yenilen gıdaların doğal antibiyotik içermesi de tavsiye edilir. Özellikle yediğiniz yemeklerin içerisine atacağınız bir diş sarımsak ile vücut bağışıklığını kuvvetlendirebilirsiniz. Sebze ağırlıklı beslenmek de vücut direnci için oldukça önemlidir. Demir ve vitamin yönünden zengin gıdalar tüketerek vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Arpacığa İyi Gelen Yöntemler

Sıcak su yöntemi en sık bilinen arpacık ile mücadele yöntemidir. Bir pamuğu gözünüzün dayanabileceği sıcaklıkta olan sıcak suya bırakarak pamuğun suyu çekmesi sağlanır. Suyu çeken pamuğu hafifçe sıkarak fazla sudan kurtulup bu pamuğu gözünüzün üzerinden bir süre bekleterek arpacığın verdiği acıyı hafifletebilir ve şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz. Doktorunuza arpacık ne iyi gelir diye sorarak tıbbi yardım alabilirsiniz. Çok nadiren gözünüzde arpacık sorunu oluşuyorsa eczacınızdan da yardım alabilirsiniz. Özellikle sorunlu göz temiz tutulup düzenli olarak hijyen sağlanırsa bu problemden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Gözünüzde Arpacık Varken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Aile bireyleri ile birlikte kullanılan havluların ayrılması tavsiye edilir. Havluların ortak kullanımı enfeksiyonun başkalarına yayılmasına neden olur. Göz kapağının içindeki şişliği boşaltmaya çalışmak da iltihabın yayılarak çıkan arpacıkların çoğalmasına neden olabilir. O nedenle bölge mümkün olduğunca temiz tutulmalı ve sürekli elle temas edilmemelidir. Göz makyajı yapılmaması tavsiye edilir. Özellikle kirpik diplerinin temiz tutulması ve başkalarının makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerekir. Hatta bir süre kirpik diplerine herhangi bir makyaj malzemesi uygulanmaması önemlidir. Doktorun verdiği damla ya da krem düzenli olarak kullanılırsa kısa sürede iyileşme gözlemlenebilir.


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