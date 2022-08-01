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Art arda ölüm haberleri geliyor! Dünyada maymun çiçeği virüsü alarmı

01.08.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği maymun çiçeği virüsünde art arda ölüm haberleri geliyor. Gelen son bilgilere göre, maymun çiçeğinden Asya'da ilk ölüm Hindistan'da kaydedildi. Öte yandan İspanya'da virüs nedeniyle ikinci kişi hayatını kaybederken, Afrika dışında hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Art arda ölüm haberleri geliyor! Dünyada maymun çiçeği virüsü alarmı

Hindistan'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Asya'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, düzenlediği basın toplantısında, 22 yaşındaki bir erkekte, 19 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu sırada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.

George, bu kişinin rahatsızlığı hakkında yetkilileri bilgilendirmeden 21 Temmuz'da Kerala eyaletine geldiğini söyledi.

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Söz konusu kişinin, yüksek ateş ve lenf bezlerinin şişmesi şikayetiyle 27 Temmuz'da hastaneye gittiğini belirten George, gencin vücudunda döküntü olmadığını, bu nedenle doktorların da maymun çiçeğinden şüphelenmediğini dile getirdi.

Hastanın durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlandığını, gencin ailesinin ise 30 Temmuz'da yetkililere, çocuklarında maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini söylediğini aktaran George, hastanın aynı gün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kerala Sağlık Bakanı George, bu kişinin ölümüyle ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk can kaybının kaydedildiğini ifade etti.

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Ölümünden sonra gençten alınan numunelerde de maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirten George, gençle temasta olan 20 kişinin tecrit edildiğini söyledi.

George, 14 Temmuz'da virüsün ülkede ilk tespit edildiği kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Bu ölüm, maymun çiçeği virüsü nedeniyle Asya'da ilk, Afrika dışında ise dördüncü ölüm oldu.

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Hindistan'da şimdiye kadar üçü Kerala'da olmak üzere 4 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

İSPANYA'DA İKİNCİ ÖLÜM

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 30 Temmuz'da bir erkeğin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada bu ölümün, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ve Avrupa'da ikinci ölüm olduğu ifade edildi.

Söz konusu kişinin hayatını kaybetmesiyle Afrika dışında üçüncü ölüm kaydedilmiş oldu.

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Dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının saptandığı İspanya'da virüs nedeniyle ilk kez 29 Temmuz'da bir kişi hayatını kaybetmişti, bu Avrupa'da ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olarak kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'inin Avrupa bölgesi, yüzde 25'inin de Amerika bölgesinde görüldüğü bildirilmişti. (AA)

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