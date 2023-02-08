Artçı deprem nedir, ne demek? Artçı depremler neden bitmiyor? Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman...

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş 7.7 büyüklüğünde sallandı. Kahramanmaraş ve Hatay, Gaziantep, Adıyaman gibi birçok ilde hasar meydana geldi. Bölgelerdeki hasarlar devam ederken artçı depremler gelmeye devam ediyor. Peki artçı deprem nedir, ne demek? Artçı depremler neden bitmiyor? İşte ayrıntılar...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı depremler, büyük deprem sonrası meydana gelir ve sayısı bazen yüzleri bulabilir. Artçı depremler, henüz hareketini tamamlayamayan levhaların sonucudur. Depremin yaşandığı bölgede olur ve ana depreme göre daha küçük bir sarsıntıdır.

Bu depremler, büyük depremden sonra değil de önce geliyorsa, artçı değil öncü deprem olarak değerlendirilir. Bunun anlamı ise, bir büyük depremi işaret etmesidir.

Büyük deprem sonucunda levhalar yerinde oynar ve birbirinin üzerine geçerek yeni bir şekil alır. Ancak bazen bu yerleşme hareketi tek bir seferde olmaz ve levhalar birkaç kere daha hareket eder; işte bu sırada da artçı depremler meydana gelir.

Artçı depremlerin ne kadar devam edeceği belli değildir. Kandilli Rasathanesi, süreci şöyle tanımıyor: "Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur; 1 ay da olabilir 2 yıl da."

